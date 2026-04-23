Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di giovedì 23 aprile 2026

18 secondi ago
Cosa fare a Enna e provincia
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Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma giovedì 23 aprile in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
    Mostra “Santa Enna” di Luis Cobelo.
  • Dalle 15:00 alle 19:30 – Sport Village Enna
    Enna Padel Festival – Premiazione e festeggiamenti per la chiusura del festival al Mood.
  • Ore 19:00 – Dragon Scale
    Game Night.
  • Dalle 19:30 alle 22:30 – M-4 Lounge Drink
    Aperitivo in Arte con Cinzia Licata – Su prenotazione.
  • Ore 22:00 – Sorseggio
    House Therapy.

Piazza Armerina

  • Ore 20:30 – Actually
    Il Cervellone Quiz Game – Su prenotazione.
  • Ore 22:00 – Highlander
    Jam Session con Musaica.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

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