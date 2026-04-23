Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di giovedì 23 aprile 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma giovedì 23 aprile in provincia di Enna.
Enna
- Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
Mostra “Santa Enna” di Luis Cobelo.
- Dalle 15:00 alle 19:30 – Sport Village Enna
Enna Padel Festival – Premiazione e festeggiamenti per la chiusura del festival al Mood.
- Ore 19:00 – Dragon Scale
Game Night.
- Dalle 19:30 alle 22:30 – M-4 Lounge Drink
Aperitivo in Arte con Cinzia Licata – Su prenotazione.
- Ore 22:00 – Sorseggio
House Therapy.
Piazza Armerina
- Ore 20:30 – Actually
Il Cervellone Quiz Game – Su prenotazione.
- Ore 22:00 – Highlander
Jam Session con Musaica.
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.