Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di giovedì 19 febbraio 2026

1 ora ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma giovedì 19 febbraio in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10 alle 18 Palazzo Chiaramonte
    “Disegnare per raccontare” – mostra di Marcella Tuttobene
  • Ore 15:30 Auditorium Scuola Valverde (ex Magistrale)
    “La salute è un puzzle di scelte quotidiane”
  • Ore 16:00 Piazza Europa
    Carnevale Solidale – Raduno (16:00) – Partenza sfilata gruppi in maschera (16:30) fino a Piazza Umberto I – Premiazione (19:30)
  • Ore 18:00 Dragon Scale
    Prove e torneo Yu-Gi-Oh
  • Ore 18:00 Hennaion (Piazza San Domenico)
    Il Circolo della Stampa di Enna presenta l’opera di Paolo Vetri “La storia di Enna” – ristampa anastatica

Barrafranca

  • Ore 14:30 Corso Garibaldi
    Raduno e sfilata dei gruppi mascherati delle scuole di ogni ordine e grado con animazione itinerante

Piazza Armerina

  • Palazzo Trigona
    “Da Picasso a Warhol” – La ceramica dei Grandi Artisti

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

