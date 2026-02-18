Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di giovedì 19 febbraio 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma giovedì 19 febbraio in provincia di Enna.
Enna
- Dalle 10 alle 18 Palazzo Chiaramonte
“Disegnare per raccontare” – mostra di Marcella Tuttobene
- Ore 15:30 Auditorium Scuola Valverde (ex Magistrale)
“La salute è un puzzle di scelte quotidiane”
- Ore 16:00 Piazza Europa
Carnevale Solidale – Raduno (16:00) – Partenza sfilata gruppi in maschera (16:30) fino a Piazza Umberto I – Premiazione (19:30)
- Ore 18:00 Dragon Scale
Prove e torneo Yu-Gi-Oh
- Ore 18:00 Hennaion (Piazza San Domenico)
Il Circolo della Stampa di Enna presenta l’opera di Paolo Vetri “La storia di Enna” – ristampa anastatica
Barrafranca
- Ore 14:30 Corso Garibaldi
Raduno e sfilata dei gruppi mascherati delle scuole di ogni ordine e grado con animazione itinerante
Piazza Armerina
- Palazzo Trigona
“Da Picasso a Warhol” – La ceramica dei Grandi Artisti
