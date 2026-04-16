Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di giovedì 16 aprile 2026

9 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
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Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma giovedì 16 aprile in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
    Mostra “Santa Enna” di Luis Cobelo.
  • Dalle 15:00 – Barrios
    Barrios Anniversary – 8 anni.
  • Ore 18:00 – Urban Center
    Presentazione del libro “Veleni e contrattempi” di Giuseppe Di Bella.
  • Ore 19:00 – Dragon Scale
    Enna Pride – Queer Game Night.
  • Ore 22:00 – Sorseggio
    Keep It Real: serata rap, trap e hip hop con Official Box Office di È Intimo.

Piazza Armerina

  • Ore 22:00 – Highlander
    Jam Session con Musaica.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

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