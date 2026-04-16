Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di giovedì 16 aprile 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma giovedì 16 aprile in provincia di Enna.
Enna
- Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
Mostra “Santa Enna” di Luis Cobelo.
- Dalle 15:00 – Barrios
Barrios Anniversary – 8 anni.
- Ore 18:00 – Urban Center
Presentazione del libro “Veleni e contrattempi” di Giuseppe Di Bella.
- Ore 19:00 – Dragon Scale
Enna Pride – Queer Game Night.
- Ore 22:00 – Sorseggio
Keep It Real: serata rap, trap e hip hop con Official Box Office di È Intimo.
Piazza Armerina
- Ore 22:00 – Highlander
Jam Session con Musaica.
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.