Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di giovedì 12 marzo 2026

Questi gli appuntamenti in programma giovedì 12 marzo in provincia di Enna.
Enna
- Dalle 10:00 Palazzo Chiaramonte
Mostra di Marcella Tuttobene “Disegnare per raccontare”
- Ore 18:00 Dragon Scale
Torneo formato standard di Yu-Gi-Oh!
- Ore 18:00 Teatro Neglia
Cineforum con proiezione di Dry Sicily.
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti
- Ore 18:30 La Fabbrica di Miva
Teatro dell’ascolto con Valeria Fazzi, dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni.
Su prenotazione
- Ore 18:30 Urban Center
Presentazione del libro di Federico Emma “Storia della famiglia Emma”
- Ore 22:00 Sorseggio
Loneliness con Dj Balza
Piazza Armerina
- Ore 22:00 Highlander
Jam Session con Musaica
