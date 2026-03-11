Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di giovedì 12 marzo 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma giovedì 12 marzo in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10:00 Palazzo Chiaramonte
    Mostra di Marcella Tuttobene “Disegnare per raccontare”
  • Ore 18:00 Dragon Scale
    Torneo formato standard di Yu-Gi-Oh!
  • Ore 18:00 Teatro Neglia
    Cineforum con proiezione di Dry Sicily.
    Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti
  • Ore 18:30 La Fabbrica di Miva
    Teatro dell’ascolto con Valeria Fazzi, dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni.
    Su prenotazione
  • Ore 18:30 Urban Center
    Presentazione del libro di Federico Emma “Storia della famiglia Emma”
  • Ore 22:00 Sorseggio
    Loneliness con Dj Balza

Piazza Armerina

  • Ore 22:00 Highlander
    Jam Session con Musaica

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

