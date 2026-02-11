Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di giovedì 12 febbraio 2026

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma giovedì 12 febbraio in provincia di Enna.
ENNA
- Hotel Federico II
Festa di Carnevale per bambini – giochi, maschere e musica
- Ore 18:00 – Dragon Scale
Torneo Yu-Gi-Oh formato standard
- Ore 22:00 – Sorseggio
LONELINESS – DjSet Balza
BARRAFRANCA
- Ore 14:30 – Corso Garibaldi
Raduno e sfilata dei gruppi mascherati delle scuole con animazione itinerante
CENTURIPE
- Dalle 16:00 – Piazza Lanuvio / Piazza Sciacca
Raduno partecipanti in maschera, sfilata gruppi, animazione per bambini
- Dalle 21:00
Serata a tema: Il Grande Caos
REGALBUTO
- Dalle 16:00 alle 21:00 – Piazza della Repubblica
Giovedì Grasso: diffusione musicale e animazione per bambini
TROINA
- Dalle 16:30 – Centro Polivalente “Peppino Impastato”
Sfilata per bambini in maschera, truccabimbi, balli di gruppo e musica
AIDONE
- Dalle 17:00 – Piazza Papa Paolo II – ex macello
Carnevale Aidone 2026 – raduno e sfilata in maschera
NICOSIA
- Ore 18:00 e 20:30 – Cineteatro Cannata
Proiezione film Le cose non dette di G. Muccino
GAGLIANO CASTELFERRATO
- Ore 19:00 – Piazza Matteotti
Gara di liscio con premiazione finale, musica, animazione e dolci della tradizione
VALGUARNERA CAROPEPE
- Ore 19:00 – Villa Falcone Borsellino
Grande serata di Carnevale con Frank Granato dj
- Ore 21:30 – Movida
Carnival Party – Dj set Lady B dj
PIAZZA ARMERINA
- Ore 22:00 – Highlander
Jam Session Live Experience con Musaica
CERAMI
- Ore 22:00 – Pro Loco
Serata della maschera tradizionale
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.