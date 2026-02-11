Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di giovedì 12 febbraio 2026


Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma giovedì 12 febbraio in provincia di Enna.

ENNA

  • Hotel Federico II
    Festa di Carnevale per bambini – giochi, maschere e musica
  • Ore 18:00 – Dragon Scale
    Torneo Yu-Gi-Oh formato standard
  • Ore 22:00 – Sorseggio
    LONELINESS – DjSet Balza

BARRAFRANCA

  • Ore 14:30 – Corso Garibaldi
    Raduno e sfilata dei gruppi mascherati delle scuole con animazione itinerante

CENTURIPE

  • Dalle 16:00 – Piazza Lanuvio / Piazza Sciacca
    Raduno partecipanti in maschera, sfilata gruppi, animazione per bambini
  • Dalle 21:00
    Serata a tema: Il Grande Caos

REGALBUTO

  • Dalle 16:00 alle 21:00 – Piazza della Repubblica
    Giovedì Grasso: diffusione musicale e animazione per bambini

TROINA

  • Dalle 16:30 – Centro Polivalente “Peppino Impastato”
    Sfilata per bambini in maschera, truccabimbi, balli di gruppo e musica

AIDONE

  • Dalle 17:00 – Piazza Papa Paolo II – ex macello
    Carnevale Aidone 2026 – raduno e sfilata in maschera

NICOSIA

  • Ore 18:00 e 20:30 – Cineteatro Cannata
    Proiezione film Le cose non dette di G. Muccino

GAGLIANO CASTELFERRATO

  • Ore 19:00 – Piazza Matteotti
    Gara di liscio con premiazione finale, musica, animazione e dolci della tradizione

VALGUARNERA CAROPEPE

  • Ore 19:00 – Villa Falcone Borsellino
    Grande serata di Carnevale con Frank Granato dj
  • Ore 21:30 – Movida
    Carnival Party – Dj set Lady B dj

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 22:00 – Highlander
    Jam Session Live Experience con Musaica

CERAMI

  • Ore 22:00 – Pro Loco
    Serata della maschera tradizionale

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

