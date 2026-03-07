Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di domenica 8 marzo 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questi gli appuntamenti in programma domenica 8 marzo in provincia di Enna.

Ingresso gratuito per le donne nei musei e nei parchi archeologici regionali.

Enna

  • Dalle 10:00 alle 18:00 – Palazzo Chiaramonte
    “Disegnare per raccontare” – mostra di Marcella Tuttobene.
  • Ore 11:00 – M4 Lounge
    Colazione/aperitivo con dj set di Gio Milano.
  • Dalle 10:30 alle 15:00 – 2.0 Da Carlo
    “Sunday Morning” con music selection di Victor Elle e Salvatore Leonardo.
  • Ore 13:30 – Borgo Furma
    Speciale 8 marzo con menu speciale.
  • Dalle 16:00 alle 22:30 – Hotel Federico II
    Dalle 16:00 alle 22:00 percorso benessere con musica, aperitivo e promo trattamenti.
    Dalle 18:00 alle 22:30 aperitivo con musica nella zona bar presso la hall dell’hotel.
  • Dalle 18:00 alle 21:00 – Siciliamo
    Aperitivo rinforzato con promo e cocktail incluso.

Calascibetta

  • Dalle 18:00 – Ochianu
    “AperitivOchianu” speciale 8 marzo con buffet, drink e dj set.
    In console Madame Valerie, ai tavoli Vuci di Fimmina.

Troina

  • Ore 21:00 – CineTeatro Camilleri
    Proiezione del film “Agata Christian”.

Centuripe

  • Kento Resort
    Menu speciali per la Festa della Donna.

Cerami

  • Industria dei Sapori
    Serata “Festa della Donna” con cena cantata.

Piazza Armerina

  • The Twins
    Menu speciale dedicato all’8 marzo.

Nicosia

  • Old Time
    Serata per la Festa della Donna con menù pizza e menù pesce.

