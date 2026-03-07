Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di domenica 8 marzo 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma domenica 8 marzo in provincia di Enna.
Ingresso gratuito per le donne nei musei e nei parchi archeologici regionali.
Enna
- Dalle 10:00 alle 18:00 – Palazzo Chiaramonte
“Disegnare per raccontare” – mostra di Marcella Tuttobene.
- Ore 11:00 – M4 Lounge
Colazione/aperitivo con dj set di Gio Milano.
- Dalle 10:30 alle 15:00 – 2.0 Da Carlo
“Sunday Morning” con music selection di Victor Elle e Salvatore Leonardo.
- Ore 13:30 – Borgo Furma
Speciale 8 marzo con menu speciale.
- Dalle 16:00 alle 22:30 – Hotel Federico II
Dalle 16:00 alle 22:00 percorso benessere con musica, aperitivo e promo trattamenti.
Dalle 18:00 alle 22:30 aperitivo con musica nella zona bar presso la hall dell’hotel.
- Dalle 18:00 alle 21:00 – Siciliamo
Aperitivo rinforzato con promo e cocktail incluso.
Calascibetta
- Dalle 18:00 – Ochianu
“AperitivOchianu” speciale 8 marzo con buffet, drink e dj set.
In console Madame Valerie, ai tavoli Vuci di Fimmina.
Troina
- Ore 21:00 – CineTeatro Camilleri
Proiezione del film “Agata Christian”.
Centuripe
- Kento Resort
Menu speciali per la Festa della Donna.
Cerami
- Industria dei Sapori
Serata “Festa della Donna” con cena cantata.
Piazza Armerina
- The Twins
Menu speciale dedicato all’8 marzo.
Nicosia
- Old Time
Serata per la Festa della Donna con menù pizza e menù pesce.
