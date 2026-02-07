Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di domenica 8 febbraio 2026

50 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna

Questi gli appuntamenti in programma domenica 8 febbraio in provincia di Enna.

Enna

  • Ore 21:00 – Teatro Neglia
    Spettacolo teatrale “Il grande racconto del labirinto”
    Evento con biglietto

Agira

  • Ore 15:30 – Centro Sportivo Don Pino Puglisi
    Calcio a 5 femminile – Serie C Girone EN: Agira – Atlantide

Assoro

  • Ore 15:30 – Carnevale: parata Via Gramsci, Via Nenni, Via Crisa
  • Ore 20:00 – Piazza Duomo
    Spettacolo e diffusione sonora con Angelo Gagliano DJ e DJ Gas

Leonforte

  • Ore 10:30–12:30 – Piazza IV Novembre
    Carnevale dei Bambini
  • Ore 10:30–12:30 – Piazza Duomo
    Carnevale dei Bambini
  • Ore 16:00 – Campo Ambiente e Sport
    Calcio a 5 femminile – Serie C Girone EN: Leonessa White – Ennese

Nicosia

  • Ore 15:00 – Stadio D. La Motta
    Calcio – Promozione Girone B: Polisportiva Nicosia – Nuova Rinascita
  • Ore 18:00 e 20:30 – Cineteatro Cannata
    Proiezione film “Le cose non dette” di G. Muccino

Calascibetta

  • Ore 18:00–21:00 – Ochiànu
    Aperitivochianu con musica e buffet

Regalbuto

  • Ore 16:00 – Piazza della Repubblica
    Carnevale: diffusione musicale e animazione

Troina

  • Ore 16:30–19:30 – Centro Polivalente
    Carnevale: animazione per bambini
  • Ore 21:00 – Centro Polivalente
    Serata “A tutto liscio” con La Kimera

Piazza Armerina

  • Ore 16:00 – Palasport Provinciale
    Basket Serie B Nazionale: Siaz Basket Piazza Armerina – Logiman Orzinuovi



