Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di domenica 8 febbraio 2026

Questi gli appuntamenti in programma domenica 8 febbraio in provincia di Enna.
Enna
- Ore 21:00 – Teatro Neglia
Spettacolo teatrale “Il grande racconto del labirinto”
Evento con biglietto
Agira
- Ore 15:30 – Centro Sportivo Don Pino Puglisi
Calcio a 5 femminile – Serie C Girone EN: Agira – Atlantide
Assoro
- Ore 15:30 – Carnevale: parata Via Gramsci, Via Nenni, Via Crisa
- Ore 20:00 – Piazza Duomo
Spettacolo e diffusione sonora con Angelo Gagliano DJ e DJ Gas
Leonforte
- Ore 10:30–12:30 – Piazza IV Novembre
Carnevale dei Bambini
- Ore 10:30–12:30 – Piazza Duomo
Carnevale dei Bambini
- Ore 16:00 – Campo Ambiente e Sport
Calcio a 5 femminile – Serie C Girone EN: Leonessa White – Ennese
Nicosia
- Ore 15:00 – Stadio D. La Motta
Calcio – Promozione Girone B: Polisportiva Nicosia – Nuova Rinascita
- Ore 18:00 e 20:30 – Cineteatro Cannata
Proiezione film “Le cose non dette” di G. Muccino
Calascibetta
- Ore 18:00–21:00 – Ochiànu
Aperitivochianu con musica e buffet
Regalbuto
- Ore 16:00 – Piazza della Repubblica
Carnevale: diffusione musicale e animazione
Troina
- Ore 16:30–19:30 – Centro Polivalente
Carnevale: animazione per bambini
- Ore 21:00 – Centro Polivalente
Serata “A tutto liscio” con La Kimera
Piazza Armerina
- Ore 16:00 – Palasport Provinciale
Basket Serie B Nazionale: Siaz Basket Piazza Armerina – Logiman Orzinuovi
