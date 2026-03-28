Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di domenica 29 marzo 2026

8 secondi ago
Cosa fare a Enna e provincia
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Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma domenica 29 marzo in provincia di Enna.

Enna

  • Ore 11:00 – M4 Lounge Drink
    Dj set Mattia Tmb e colazione danzante.
  • Ore 21:00 – Teatro Neglia
    Spettacolo teatrale “La lingua madre” con E. Mastrandrea.

Calascibetta

  • Ore 09:00 – Piazza Santa Barbara
    Escursione “Canti di roccia, d’alberi e d’acque” alla Necropoli di Gazzana e Vallone Bicini. Su prenotazione.
  • Dalle 18:00 – Ochianu
    “AperitivOchianu” con dj set di Anto Sava.

Centuripe

  • Antiquarium comunale
    Mostra fotografica.
  • Dalle 10:30 alle 18:30 – Piazza Sciacca
    Festa della Primavera.
  • Dalle 16:00 alle 18:00 – Piazza Sciacca
    Concerto degli Squadra-C, Cartoons Tribute.

Troina

  • Ore 17:30 – Cineteatro Camilleri
    Proiezione del film “Jumpers – Un salto tra gli animali”.

Piazza Armerina

  • Ore 17:00 – Cine Garibaldi
    Proiezione del film “Jumpers – Un salto tra gli animali”.
  • Ore 19:00 – Cine Garibaldi
    Proiezione del film “Rental Family – Nelle vite degli altri”.
  • Ore 21:30 – The Twins
    “Fratelli d’Italia Show” con Angie e Paulie.

Leonforte

  • Ore 18:30 – Cinevolution
    Proiezione del film “Jumpers – Un salto tra gli animali”.
  • Ore 21:00 – Cinevolution
    Proiezione del film “Notte prima degli esami 3.0”.

Nicosia

  • Ore 20:30 – Cine Cannata
    Proiezione del film “Notte prima degli esami 3.0”.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

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