Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di domenica 29 marzo 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma domenica 29 marzo in provincia di Enna.
Enna
- Ore 11:00 – M4 Lounge Drink
Dj set Mattia Tmb e colazione danzante.
- Ore 21:00 – Teatro Neglia
Spettacolo teatrale “La lingua madre” con E. Mastrandrea.
Calascibetta
- Ore 09:00 – Piazza Santa Barbara
Escursione “Canti di roccia, d’alberi e d’acque” alla Necropoli di Gazzana e Vallone Bicini. Su prenotazione.
- Dalle 18:00 – Ochianu
“AperitivOchianu” con dj set di Anto Sava.
Centuripe
- Antiquarium comunale
Mostra fotografica.
- Dalle 10:30 alle 18:30 – Piazza Sciacca
Festa della Primavera.
- Dalle 16:00 alle 18:00 – Piazza Sciacca
Concerto degli Squadra-C, Cartoons Tribute.
Troina
- Ore 17:30 – Cineteatro Camilleri
Proiezione del film “Jumpers – Un salto tra gli animali”.
Piazza Armerina
- Ore 17:00 – Cine Garibaldi
Proiezione del film “Jumpers – Un salto tra gli animali”.
- Ore 19:00 – Cine Garibaldi
Proiezione del film “Rental Family – Nelle vite degli altri”.
- Ore 21:30 – The Twins
“Fratelli d’Italia Show” con Angie e Paulie.
Leonforte
- Ore 18:30 – Cinevolution
Proiezione del film “Jumpers – Un salto tra gli animali”.
- Ore 21:00 – Cinevolution
Proiezione del film “Notte prima degli esami 3.0”.
Nicosia
- Ore 20:30 – Cine Cannata
Proiezione del film “Notte prima degli esami 3.0”.
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