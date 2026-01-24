Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di domenica 25 gennaio 2026

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma domenica 25 gennaio in provincia di Enna.
CALASCIBETTA
- Ore 18:00–21:00 – Ochianu
AperitivoChianu – Musica e buffet
LEONFORTE
- Ore 19:30 – Cinevolution
Proiezione film Avatar in 3D
- Ore 16:00 – Campo Ambiente Sport
Calcio a 5 femminile – Serie C Girone EN – Leonesse White-Agira
PIAZZA ARMERINA
- Ore 18:00 – Cinema Garibaldi
Proiezione film Norimberga
- Ore 21:30 – Cinema Garibaldi
Proiezione film Buen Camino di Checco Zalone
TROINA
- Ore 18:00 e 21:00 – Cineteatro Camilleri
Proiezione film Norimberga
BARRAFRANCA
- Ore 20:30 – Cineteatro Cannata
Proiezione film Norimberga
- Ore 15:00 – Stadio comunale G. Bonfirraro
Calcio – Prima Categoria Girone F – Barrese-Casmenarum Cosimo
VALGUARNERA
- Ore 15:00 – Stadio Sant’Elena
Calcio – Seconda Categoria Girone F – Valguarnerese-Atletico Nissa
NICOSIA
- Ore 15:00 – Stadio S. La Motta
Calcio a 5 – C2 Girone C – Nicosia Futsal-Città di Canicattì
