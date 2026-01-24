Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di domenica 25 gennaio 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma domenica 25 gennaio in provincia di Enna.

CALASCIBETTA

  • Ore 18:00–21:00 – Ochianu
    AperitivoChianu – Musica e buffet

LEONFORTE

  • Ore 19:30 – Cinevolution
    Proiezione film Avatar in 3D
  • Ore 16:00 – Campo Ambiente Sport
    Calcio a 5 femminile – Serie C Girone EN – Leonesse White-Agira

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 18:00 – Cinema Garibaldi
    Proiezione film Norimberga
  • Ore 21:30 – Cinema Garibaldi
    Proiezione film Buen Camino di Checco Zalone

TROINA

  • Ore 18:00 e 21:00 – Cineteatro Camilleri
    Proiezione film Norimberga

BARRAFRANCA

  • Ore 20:30 – Cineteatro Cannata
    Proiezione film Norimberga
  • Ore 15:00 – Stadio comunale G. Bonfirraro
    Calcio – Prima Categoria Girone F – Barrese-Casmenarum Cosimo

VALGUARNERA

  • Ore 15:00 – Stadio Sant’Elena
    Calcio – Seconda Categoria Girone F – Valguarnerese-Atletico Nissa

NICOSIA

  • Ore 15:00 – Stadio S. La Motta
    Calcio a 5 – C2 Girone C – Nicosia Futsal-Città di Canicattì

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna.

