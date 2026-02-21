Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di domenica 22 febbraio 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma domenica 22 febbraio in provincia di Enna.
Enna
- Dalle 10:00 alle 18:00 – Palazzo Chiaramonte
Mostra “Disegnare per raccontare” di Marcella Tuttobene
- Ore 09:00 – Tana dei Golosi
Corso di pizza amatoriale (su prenotazione)
- Giornata della Guida Turistica – Museo Archeologico Regionale “Palazzo Varisano”
Visite guidate gratuite con ingresso gratuito: ore 10:00–11:30 e ore 16:00–17:30
Leonforte
- Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
Proiezione film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino
Troina
- Ore 18:30 e 21:00 – Cine Camilleri
Proiezione film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino
- Sfilata di Carnevale
Nicosia
- Ore 20:30 – Cine Cannata
Proiezione film “Agata ChristIan – Delitto sulle nevi”.
Agira
- Sicilia Outlet Village
Capodanno Cinese
Barrafranca
- Futura
Sunday Painting – Aperitivo artistico con Walter Geraci (su prenotazione)
Calascibetta
- Ore 18:00 alle 21:00 – Ochianu
Aperitivochianu con musica e buffet
- Ore 20:30 – Teatro Contoli
Calascibetta Jazz Festival – “Politically (S) Correct Trio” (evento con ticket)
Piazza Armerina
- Ore 18:00 e 21:00 – Cine Garibaldi
Proiezione film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino
- Ore 20:30 – Pizzeria Europa Villetta
“La Piramide” live game show
