Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di domenica 22 febbraio 2026

13 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

PUBBLICITÀ  

Questi gli appuntamenti in programma domenica 22 febbraio in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10:00 alle 18:00 – Palazzo Chiaramonte
    Mostra “Disegnare per raccontare” di Marcella Tuttobene
  • Ore 09:00 – Tana dei Golosi
    Corso di pizza amatoriale (su prenotazione)
  • Giornata della Guida Turistica – Museo Archeologico Regionale “Palazzo Varisano”
    Visite guidate gratuite con ingresso gratuito: ore 10:00–11:30 e ore 16:00–17:30

Leonforte

  • Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
    Proiezione film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino

Troina

  • Ore 18:30 e 21:00 – Cine Camilleri
    Proiezione film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino
  • Sfilata di Carnevale

Nicosia

  • Ore 20:30 – Cine Cannata
    Proiezione film “Agata ChristIan – Delitto sulle nevi”.

Agira

  • Sicilia Outlet Village
    Capodanno Cinese

Barrafranca

  • Futura
    Sunday Painting – Aperitivo artistico con Walter Geraci (su prenotazione)

Calascibetta

  • Ore 18:00 alle 21:00 – Ochianu
    Aperitivochianu con musica e buffet
  • Ore 20:30 – Teatro Contoli
    Calascibetta Jazz Festival – “Politically (S) Correct Trio” (evento con ticket)

Piazza Armerina

  • Ore 18:00 e 21:00 – Cine Garibaldi
    Proiezione film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino
  • Ore 20:30 – Pizzeria Europa Villetta
    “La Piramide” live game show

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ