Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di domenica 19 aprile 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma domenica 19 aprile in provincia di Enna.
Enna
- Ore 11:00 M-4 Lounge Drink
Aperitivo con musica in filodiffusione.
- Ore 18:30 Al Kenisa
Presentazione del libro La seconda possibilità di Marianna Celestri.
- Ore 21:00 Sorseggio
Stand up comedy: Il Pazzo del Paese con Nanni Mascema.
Villadoro
- Dalle ore 09:00
La via dei piccoli borghi – Su prenotazione.
Piazza Armerina
- Ore 09:30 Piazza antistante la Cattedrale
Esposizione auto.
Calascibetta
- Dalle 18:00 Ochianu
Aperitivochianu con Dj set Pauljey.
Troina
- Ore 18:30 e 21:00 Cineteatro Camilleri
Proiezione del film “Che Dio perdona a tutti” di Pif.
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.