Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di domenica 19 aprile 2026

1 ora ago
Cosa fare a Enna e provincia
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Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma domenica 19 aprile in provincia di Enna.

Enna

  • Ore 11:00 M-4 Lounge Drink
    Aperitivo con musica in filodiffusione.
  • Ore 18:30 Al Kenisa
    Presentazione del libro La seconda possibilità di Marianna Celestri.
  • Ore 21:00 Sorseggio
    Stand up comedy: Il Pazzo del Paese con Nanni Mascema.

Villadoro

  • Dalle ore 09:00
    La via dei piccoli borghi – Su prenotazione.

Piazza Armerina

  • Ore 09:30 Piazza antistante la Cattedrale
    Esposizione auto.

Calascibetta

  • Dalle 18:00 Ochianu
    Aperitivochianu con Dj set Pauljey.

Troina

  • Ore 18:30 e 21:00 Cineteatro Camilleri
    Proiezione del film “Che Dio perdona a tutti” di Pif.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

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