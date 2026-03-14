Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di domenica 15 marzo 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma domenica 15 marzo in provincia di Enna.
Enna
- Dalle 10:00 – Palazzo Chiaramonte
Mostra di Marcella Tuttobene “Disegnare per raccontare”
- Ore 14:30 – Stadio T. Pregadio
Campionato Serie C di rugby: Rugby Centro Sicilia – I Briganti Librino.
- Ore 15:00 – Palazzetto dello Sport
Calcio a 5 femminile, Serie C – girone EN: Ennese – Amo Gela. Partita a porte chiuse.
- Ore 17:00 – Teatro Neglia
Spettacolo di Claudio Casisa, “Inconcludente”. Evento con biglietto
Valguarnera
- Ore 09:00 – Officina Cafeci
Escursione “Montagna di Marzo e Lago Olivo”. Prenotazione obbligatoria
- Ore 11:00 – Movida Gold
Dj set mattutino con Luca D’Anca Deejay.
Aidone
- Ore 12:00 – Pro Loco Aidone Morgantina
XVIII Tavolata cittadina di San Giuseppe, presso i locali Factory Rocca di Cerere Geopark.
Cerami
- Ore 15:00 – Stadio comunale
Calcio, II Categoria – girone F: Viola Futsal Cerami – Atletico Nissa.
Troina
- Ore 16:00 – Centro polivalente Mandela
Calcio a 5 femminile, Serie C – girone EN: Atlantid – Argyrium.
- Ore 18:00 e 21:00 – Cineteatro Camilleri
Proiezione del film “Cime Tempestose”.
Agira
- Ore 15:30 – Centro polivalente Don Pino Puglisi
Calcio a 5 femminile, Serie C – girone EN: Agira – Don Bosco 2000.
Leonforte
- Ore 16:00 – Campo Ambiente e Sport
Calcio a 5 femminile, Serie C – girone EN: Leonesse White – Santa Sofia Calcio.
Calascibetta
- Dalle 18:00 – Ochianu
Aperitivochianu
Nicosia
- Ore 18:30 e 20:30 – CineCannata
Proiezione del film “Un bel giorno”.
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