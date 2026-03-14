Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di domenica 15 marzo 2026

10 secondi ago
Cosa fare a Enna e provincia
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Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma domenica 15 marzo in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10:00 – Palazzo Chiaramonte
    Mostra di Marcella Tuttobene “Disegnare per raccontare”
  • Ore 14:30 – Stadio T. Pregadio
    Campionato Serie C di rugby: Rugby Centro Sicilia – I Briganti Librino.
  • Ore 15:00 – Palazzetto dello Sport
    Calcio a 5 femminile, Serie C – girone EN: Ennese – Amo Gela. Partita a porte chiuse.
  • Ore 17:00 – Teatro Neglia
    Spettacolo di Claudio Casisa, “Inconcludente”. Evento con biglietto

Valguarnera

  • Ore 09:00 – Officina Cafeci
    Escursione “Montagna di Marzo e Lago Olivo”. Prenotazione obbligatoria
  • Ore 11:00 – Movida Gold
    Dj set mattutino con Luca D’Anca Deejay.

Aidone

  • Ore 12:00 – Pro Loco Aidone Morgantina
    XVIII Tavolata cittadina di San Giuseppe, presso i locali Factory Rocca di Cerere Geopark.

Cerami

  • Ore 15:00 – Stadio comunale
    Calcio, II Categoria – girone F: Viola Futsal Cerami – Atletico Nissa.

Troina

  • Ore 16:00 – Centro polivalente Mandela
    Calcio a 5 femminile, Serie C – girone EN: Atlantid – Argyrium.
  • Ore 18:00 e 21:00 – Cineteatro Camilleri
    Proiezione del film “Cime Tempestose”.

Agira

  • Ore 15:30 – Centro polivalente Don Pino Puglisi
    Calcio a 5 femminile, Serie C – girone EN: Agira – Don Bosco 2000.

Leonforte

  • Ore 16:00 – Campo Ambiente e Sport
    Calcio a 5 femminile, Serie C – girone EN: Leonesse White – Santa Sofia Calcio.

Calascibetta

  • Dalle 18:00 – Ochianu
    Aperitivochianu

Nicosia

  • Ore 18:30 e 20:30 – CineCannata
    Proiezione del film “Un bel giorno”.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

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