Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di domenica 15 febbraio 2026

Questi gli appuntamenti in programma domenica 15 febbraio in provincia di Enna.
Enna
- Ore 14:30 – Stadio Generale Gaeta
Calcio – Serie D (Girone I): Enna Calcio – Athletic Club Palermo
- Ore 17:00 – Hotel Garden
Gran Carnevale dei Bambini.
- Ore 20:30 – Il Principa Pizzeria
Speed date in maschera: “È ora di trovare l’amore”.
- Ore 21:00 – Teatro Neglia
Duo Jazz: Paolo Jannacci e Daniele Moretto (evento con ticket).
Centuripe
Dalle 10:00 – Carnevale
- 10:00 (Piazza Sciacca) animazione per bambini
- 16:00 (Piazza Lanuvio) raduno gruppi in maschera
- 16:30 inizio sfilata
- 18:00 (Piazza Sciacca) animazione per bambini
- 21:00 serata a tema: “Il Carnevale del Passato” + premio al miglior gruppo
Leonforte
- Dalle 10:30 alle 12:30 – Piazza IV Novembre
Carnevale dei Bambini.
Nissoria
Dalle 15:30 – Carnevale itinerante
- 15:30 (Piazza Falcone Borsellino) raduno e inizio parata
- 17:30 Carnevale dei Bambini
- 20:00 (Piazza Duomo) spettacolo e diffusione sonora con Dj Gas e Angelo Gagliano
Agira
- Dalle 16:30 – Via V. Emanuele
Inizio corteo con gruppi in maschera e carri allegorici.
- Ore 17:30 – Piazza Garibaldi
Sfilata. A seguire Dj set con Dj Cesar e Cardillo.
Troina
- Dalle 16:00
Sfilata gruppi in maschera da Via Aldo Moro a Piazza Matteotti. A seguire balli in piazza.
- Ore 21:00 – Centro polivalente “Peppino Impastato”
“A tutto liscio” con Traino Music.
Calascibetta
- Dalle 16:30 – Circolo Unione di Cultura
Carnevale dei Bambini con animazione (con preiscrizione).
- Ore 17:30 – Teatro Contoli Di Dio
Spettacolo per famiglie: “Hansel, Gretel e il Segreto della Strega” (evento con biglietto).
- Ore 18:00–21:00 – Ochianu
“Aperitivochianu” con musica e buffet.
Regalbuto
- Ore 17:00 – Da Piazza Veneto a Piazza della Repubblica
Sfilata di Carnevale
Aidone
- Dalle 17:00 – Carnevale Aidone 2026 (Piazza Paolo II – ex macello)
Raduno e sfilata in maschera (evento con iscrizione).
Piazza Armerina
- Ore 17:30 – Cineteatro Garibaldi
“Ostriche e Champagne” (Nuova Compagnia Sipario – Turi e Federica Amore) – evento con ticket.
- Ore 21:30 – The Twins
“Fratelli d’Italia show” con Angio e Paulie.
Gagliano Castelferrato
- Dalle 19:00 – Piazza Matteotti
Musica e animazione.
Nicosia
- Ore 18:00 e 20:30 – Cineteatro Cannata
Proiezione film “Le cose non dette” (G. Muccino).
Cerami
- Ore 22:00 – Pro Loco Cerami
Serata Mestieri.
