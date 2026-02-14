Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di domenica 15 febbraio 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna

Questi gli appuntamenti in programma domenica 15 febbraio in provincia di Enna.

Enna

  • Ore 14:30 – Stadio Generale Gaeta
    Calcio – Serie D (Girone I): Enna Calcio – Athletic Club Palermo
  • Ore 17:00 – Hotel Garden
    Gran Carnevale dei Bambini.
  • Ore 20:30 – Il Principa Pizzeria
    Speed date in maschera: “È ora di trovare l’amore”.
  • Ore 21:00 – Teatro Neglia
    Duo Jazz: Paolo Jannacci e Daniele Moretto (evento con ticket).

Centuripe

Dalle 10:00 – Carnevale

  • 10:00 (Piazza Sciacca) animazione per bambini
  • 16:00 (Piazza Lanuvio) raduno gruppi in maschera
  • 16:30 inizio sfilata
  • 18:00 (Piazza Sciacca) animazione per bambini
  • 21:00 serata a tema: “Il Carnevale del Passato” + premio al miglior gruppo

Leonforte

  • Dalle 10:30 alle 12:30 – Piazza IV Novembre
    Carnevale dei Bambini.

Nissoria

Dalle 15:30 – Carnevale itinerante

  • 15:30 (Piazza Falcone Borsellino) raduno e inizio parata
  • 17:30 Carnevale dei Bambini
  • 20:00 (Piazza Duomo) spettacolo e diffusione sonora con Dj Gas e Angelo Gagliano

Agira

  • Dalle 16:30 – Via V. Emanuele
    Inizio corteo con gruppi in maschera e carri allegorici.
  • Ore 17:30 – Piazza Garibaldi
    Sfilata. A seguire Dj set con Dj Cesar e Cardillo.

Troina

  • Dalle 16:00
    Sfilata gruppi in maschera da Via Aldo Moro a Piazza Matteotti. A seguire balli in piazza.
  • Ore 21:00 – Centro polivalente “Peppino Impastato”
    “A tutto liscio” con Traino Music.

Calascibetta

  • Dalle 16:30 – Circolo Unione di Cultura
    Carnevale dei Bambini con animazione (con preiscrizione).
  • Ore 17:30 – Teatro Contoli Di Dio
    Spettacolo per famiglie: “Hansel, Gretel e il Segreto della Strega” (evento con biglietto).
  • Ore 18:00–21:00 – Ochianu
    “Aperitivochianu” con musica e buffet.

Regalbuto

  • Ore 17:00 – Da Piazza Veneto a Piazza della Repubblica
    Sfilata di Carnevale

Aidone

  • Dalle 17:00 – Carnevale Aidone 2026 (Piazza Paolo II – ex macello)
    Raduno e sfilata in maschera (evento con iscrizione).

Piazza Armerina

  • Ore 17:30 – Cineteatro Garibaldi
    “Ostriche e Champagne” (Nuova Compagnia Sipario – Turi e Federica Amore) – evento con ticket.
  • Ore 21:30 – The Twins
    “Fratelli d’Italia show” con Angio e Paulie.

Gagliano Castelferrato

  • Dalle 19:00 – Piazza Matteotti
    Musica e animazione.

Nicosia

  • Ore 18:00 e 20:30 – Cineteatro Cannata
    Proiezione film “Le cose non dette” (G. Muccino).

Cerami

  • Ore 22:00 – Pro Loco Cerami
    Serata Mestieri.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

