Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di domenica 12 aprile 2026

5 secondi ago
Cosa fare a Enna e provincia
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Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma domenica 12 aprile in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
    Mostra “Santa Enna” di Luis Cobelo.
  • Ore 11:00 – M-4 Lounge Drink
    Aperitivo con musica in filodiffusione.
  • Dalle 18:00 alle 21:00 – Ochianu
    Aperitivochianu con Dj Set Pauljey.
  • Dalle 18:00 – Al Vicolo Drink & Din
    Apericena con filodiffusione.
  • Ore 20:30 – Teatro F.P. Neglia
    Spettacolo “Il Terzo giorno”.

Piazza Armerina

  • Cine Garibaldi
    Proiezione del film “Dio perdona a tutti”.
    1° spettacolo ore 19:00 – 2° spettacolo ore 21:30.

Leonforte

  • Cinevolution
    Proiezione del film “Dio perdona a tutti”.
    1° spettacolo ore 18:30 – 2° spettacolo ore 21:00.

Troina

  • Ore 20:30 – Cine Camilleri
    Proiezione del film “Notte prima degli esami 3.0”.

Barrafranca

  • Dalle 10:00 alle 15:00 – Loft Cafè
    Quelli delle 10.
    Dj set Fedra.

Calascibetta

  • Ore 17:30 – Teatro Contoli di Dio
    Spettacolo teatrale per famiglie “Cuori Sioux”.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

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