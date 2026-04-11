Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di domenica 12 aprile 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma domenica 12 aprile in provincia di Enna.
Enna
- Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
Mostra “Santa Enna” di Luis Cobelo.
- Ore 11:00 – M-4 Lounge Drink
Aperitivo con musica in filodiffusione.
- Dalle 18:00 alle 21:00 – Ochianu
Aperitivochianu con Dj Set Pauljey.
- Dalle 18:00 – Al Vicolo Drink & Din
Apericena con filodiffusione.
- Ore 20:30 – Teatro F.P. Neglia
Spettacolo “Il Terzo giorno”.
Piazza Armerina
- Cine Garibaldi
Proiezione del film “Dio perdona a tutti”.
1° spettacolo ore 19:00 – 2° spettacolo ore 21:30.
Leonforte
- Cinevolution
Proiezione del film “Dio perdona a tutti”.
1° spettacolo ore 18:30 – 2° spettacolo ore 21:00.
Troina
- Ore 20:30 – Cine Camilleri
Proiezione del film “Notte prima degli esami 3.0”.
Barrafranca
- Dalle 10:00 alle 15:00 – Loft Cafè
Quelli delle 10.
Dj set Fedra.
Calascibetta
- Ore 17:30 – Teatro Contoli di Dio
Spettacolo teatrale per famiglie “Cuori Sioux”.
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.