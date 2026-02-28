Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di domenica 1 marzo 2026

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma domenica 1 marzo in provincia di Enna.
Enna
- Dalle ore 10:00 — Palazzo Chiaramonte
Mostra di Marcella Tuttobene “Disegnare per raccontare”
Agira
- Sicilia Outlet Village
Tulipark Day
Calascibetta
- Ore 17:30 — Teatro Contoli di Dio
Spettacolo teatrale per famiglie “Lino e Lone”.
Evento con biglietto.
- Dalle ore 18:00 — Ochianu
Aperitivochianu
Nicosia
- Ore 18:00 e 20:30 — Cinecannata
Proiezione film “Cime Tempestose”
Piazza Armerina
- Ore 20:30 — Pizzeria Europa Villetta
La Piramide Game Show
- Ore 21:30 — The Twins
Speciale Sanremo 2026: Fratelli d’Italia Show con Angio e Paulie
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.