Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di domenica 1 marzo 2026

1 ora ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

PUBBLICITÀ  

Questi gli appuntamenti in programma domenica 1 marzo in provincia di Enna.

Enna

  • Dalle ore 10:00 — Palazzo Chiaramonte
    Mostra di Marcella Tuttobene “Disegnare per raccontare”

Agira

  • Sicilia Outlet Village
    Tulipark Day

Calascibetta

  • Ore 17:30 — Teatro Contoli di Dio
    Spettacolo teatrale per famiglie “Lino e Lone”.
    Evento con biglietto.
  • Dalle ore 18:00 — Ochianu
    Aperitivochianu

Nicosia

  • Ore 18:00 e 20:30 — Cinecannata
    Proiezione film “Cime Tempestose”

Piazza Armerina

  • Ore 20:30 — Pizzeria Europa Villetta
    La Piramide Game Show
  • Ore 21:30 — The Twins
    Speciale Sanremo 2026: Fratelli d’Italia Show con Angio e Paulie

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ