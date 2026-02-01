Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di domenica 1 febbraio 2026

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma domenica 1 febbraio in provincia di Enna.
ENNA
- Hotel Garden, Sala Elios
Mostra Scambio Regionale Ornitologica
- Dalle ore 10:30 – Campo Atletica Leggera T. Pregadio
Evento sportivo e raccolta solidale pro Niscemi dell’Unione Rugby Enna
- Ore 14:30 – Stadio Gen. Gaeta
Calcio – Serie D Girone I: Enna Calcio – Nuova Igea Virtus
- Ore 15:00 – Palazzetto dello Sport
Calcio a 5 femminile – Serie C: Ennese – Armeria 2000
- Ore 15:00 – Stadio E. Greca (Pergusa)
Calcio – II Categoria Girone F: Lagoreal 1981 – Philbordon
- Ore 18:00 – Palazzetto dello Sport
Basket – Divisione Regionale 2: SSD Consolini Enna – Olympic Team
AGIRA
- Ore 17:30 – Centro sportivo Don Pino Puglisi
Calcio a 5 femminile – Serie C: Argyrum – Don Bosco 2000
CERAMI
- Ore 15:00 – Stadio comunale
Calcio – II Categoria Girone F: Viola Futsal Cerami – Piazza Armerina
LEONFORTE
- Ore 10:30–12:30 – Piazza IV Novembre
Carnevale dei bambini
- Ore 18:30–21:00 – Cinevolution
Proiezione film “La Grazia” di Paolo Sorrentino
CALASCIBETTA
- Ore 18:00–21:00 – Ochianu
AperitivoChianu con musica e buffet
PIAZZA ARMERINA
- Ore 21:00 – Pizzeria Sud
Cena cantata con DJ set Lorenzo Calcagno (su prenotazione)
REGALBUTO
- Ore 18:00 – Piazza della Repubblica
Diffusione musicale e animazione
TROINA
- Ore 14:30 – Stadio S. Proto
Calcio – I Categoria Girone E: Città di Troina – Agira
- Ore 16:00 – Centro Polivalente Mandela
Calcio a 5 femminile – Serie C: Atlantide – Leonfortese
- Ore 18:00–21:00 – Cineteatro Camilleri
Proiezione film “La Grazia” di Paolo Sorrentino
