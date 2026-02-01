Cosa fare a Enna e provincia: gli appuntamenti di domenica 1 febbraio 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questi gli appuntamenti in programma domenica 1 febbraio in provincia di Enna.

ENNA

  • Hotel Garden, Sala Elios
    Mostra Scambio Regionale Ornitologica
  • Dalle ore 10:30 – Campo Atletica Leggera T. Pregadio
    Evento sportivo e raccolta solidale pro Niscemi dell’Unione Rugby Enna
  • Ore 14:30 – Stadio Gen. Gaeta
    Calcio – Serie D Girone I: Enna Calcio – Nuova Igea Virtus
  • Ore 15:00 – Palazzetto dello Sport
    Calcio a 5 femminile – Serie C: Ennese – Armeria 2000
  • Ore 15:00 – Stadio E. Greca (Pergusa)
    Calcio – II Categoria Girone F: Lagoreal 1981 – Philbordon
  • Ore 18:00 – Palazzetto dello Sport
    Basket – Divisione Regionale 2: SSD Consolini Enna – Olympic Team

AGIRA

  • Ore 17:30 – Centro sportivo Don Pino Puglisi
    Calcio a 5 femminile – Serie C: Argyrum – Don Bosco 2000

CERAMI

  • Ore 15:00 – Stadio comunale
    Calcio – II Categoria Girone F: Viola Futsal Cerami – Piazza Armerina

LEONFORTE

  • Ore 10:30–12:30 – Piazza IV Novembre
    Carnevale dei bambini
  • Ore 18:30–21:00 – Cinevolution
    Proiezione film “La Grazia” di Paolo Sorrentino

CALASCIBETTA

  • Ore 18:00–21:00 – Ochianu
    AperitivoChianu con musica e buffet

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 21:00 – Pizzeria Sud
    Cena cantata con DJ set Lorenzo Calcagno (su prenotazione)

REGALBUTO

  • Ore 18:00 – Piazza della Repubblica
    Diffusione musicale e animazione

TROINA

  • Ore 14:30 – Stadio S. Proto
    Calcio – I Categoria Girone E: Città di Troina – Agira
  • Ore 16:00 – Centro Polivalente Mandela
    Calcio a 5 femminile – Serie C: Atlantide – Leonfortese
  • Ore 18:00–21:00 – Cineteatro Camilleri
    Proiezione film “La Grazia” di Paolo Sorrentino

