“Cosa fare a Enna… e provincia” festeggia 5.000 follower e rafforza la community locale

Il gruppo social “Cosa fare a Enna… e provincia”, ormai conosciuto e riconoscibile in città e nel territorio grazie alle sue iconiche maschere dorate e ai mantelli verdi, festeggia un importante traguardo: 5.000 follower su Instagram, raggiunti in pochissimo tempo.

Un risultato che conferma il successo di un progetto nato in modo spontaneo e diventato oggi un punto di riferimento per chi cerca eventi, attività, sport, luoghi e iniziative nel territorio ennese.

Il gruppo – che continua a mantenere la propria identità “in incognito” come segno distintivo – ha saputo trasformare un semplice profilo social in una vera rete di connessione locale, favorendo collaborazione, contatto diretto e dialogo costante tra cittadini, attività commerciali e realtà associative.

Grazie a contenuti curati, a un linguaggio immediato e a un approccio partecipativo e rispettoso, “Cosa fare a Enna… e provincia” sta diffondendo un messaggio positivo: la collaborazione tra attività, gruppi e community non solo è possibile, ma rappresenta una risorsa di crescita per tutto il territorio.

La fiducia costruita negli ultimi mesi ha portato alla nascita di legami stabili con numerose realtà locali, che quotidianamente interagiscono con la pagina apprezzandone la cura, la rapidità di comunicazione e la trasparenza.

In occasione delle festività natalizie, il gruppo ha lanciato il Calendario dell’Avvento digitale su Instagram, in programma dall’8 al 24 dicembre, con oltre 50 premi messi a disposizione da attività commerciali, gruppi organizzati e partner del territorio. Ogni giorno giochi, quiz e challenge animano le stories della pagina, premiando i follower con prodotti, servizi, drink e tessere offerte dalle realtà locali.

“Cosa fare a Enna… e provincia” ringrazia tutte le attività che hanno creduto nel progetto e le persone che quotidianamente sostengono, condividono e partecipano alla vita della community.

«Il nostro obiettivo rimane lo stesso – spiegano gli ideatori – far conoscere ciò che abbiamo attorno, creare connessioni e portare energia positiva nella nostra città. Il traguardo dei 5.000 follower non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza».

Il gruppo prosegue così il suo percorso, restando volutamente “in incognito” ma sempre più presente nel tessuto sociale della provincia di Enna, pronto a nuove iniziative e collaborazioni al servizio della community.