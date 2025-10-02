Cortei e sit-in per la pace e per Gaza: iniziative a Piazza Armerina e a Enna

PUBBLICITÀ

Domani, venerdì 3 ottobre, sono in programma due manifestazioni pubbliche in provincia di Enna per richiamare l’attenzione sulla situazione a Gaza. A Piazza Armerina l’appuntamento è alle 8:30 in Piano Sant’Ippolito con un corteo cittadino. A Enna, sempre alle 8:30, è previsto un corteo con partenza da Piazza Europa e arrivo a Piazza Municipio.

Gli organizzatori richiamano l’attenzione sulle vittime civili del conflitto e chiedono il rispetto del diritto umanitario, l’accesso agli aiuti e la tutela delle persone più vulnerabili.

Il Partito Democratico siciliano ha confermato la propria adesione ai cortei promossi dai sindacati nei capoluoghi dell’Isola.