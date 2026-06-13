Corso di primo soccorso per i soci Kiwanis

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Si è svolto presso l’Hotel Garden di Enna il Corso di Primo Soccorso dedicato ai soci del Kiwanis Club di Enna, un’importante occasione di formazione e sensibilizzazione sui temi della sicurezza e dell’assistenza alla persona.

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L’iniziativa, generosamente donata al Club, ha confermato l’impegno del Kiwanis nella promozione della solidarietà, della prevenzione e del servizio alla comunità.

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Il corso è stato tenuto dal dottor Tonino Pastro con la collaborazione del dottor Davide Di Maggio. Entrambi hanno dimostrato grande professionalità, competenza e preparazione, coinvolgendo i partecipanti con spiegazioni chiare, esempi pratici e preziosi insegnamenti utili ad affrontare situazioni di emergenza.

Il Kiwanis Club di Enna esprime sincera gratitudine ai due insegnanti per il prezioso contributo offerto e per aver condiviso con generosità le loro conoscenze ed esperienze.

Il Kiwanis prosegue così la propria missione a favore dell’infanzia e del territorio attraverso attività concrete e di alto valore sociale. Servire i bambini, servire la comunità.