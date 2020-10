Coronavirus in Sicilia: registrati oggi altri 297 contagi. A Leonforte un positivo

Altri 297 nuovi casi in Sicilia di positività al Covid-19 segnalati oggi, domenica 11 ottobre, dal bollettino del Ministero della Salute. Gli attuali positivi nell’isola salgono a 4.401, le persone ricoverate con sintomi 388, 38 in terapia intensiva. Registrato oggi in Sicilia un decesso.

Il sindaco di Nicosia Luigi Bonelli ha comunicato che tra i risultati dei tamponi effettuati su due nuclei familiari, uno solo dei congiunti della persona affetta da Coronavirus è risultato positivo, tutti gli altri componenti sono risultati negativi, ma rimangono in quarantena.

Un membro della società sportiva Branciforti Leonforte è risultato positivo, a comunicarlo il sindaco di Leonforte Carmelo Barbera. Tutti i membri della società verranno posti in isolamento fiduciario e saranno sottoposti a tampone, l’Asp sta provvedendo a ricostruire tutti i contatti avuti dalla persona positiva.