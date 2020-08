Coronavirus in Sicilia: oggi 30 nuovi casi

Sale il numero dei contagi in Sicilia, 30 i nuovi casi segnalati oggi dal bollettino del Ministero della Salute (contro i 21 di ieri).

I casi odierni, di cui 13 migranti, sono così suddivisi: 16 Catania, 6 Messina, 4 Caltanissetta, 2 Palermo, 1 Enna e 1 Ragusa.

Le persone ricoverate nell’Isola salgono a 41, delle quali 4 in terapia intensiva. In isolamento obbligatorio vi sono 301 persone; complessivamente i positivi attuali sono 342, mentre dall’inizio della pandemia i contagiati sono 3.369. I tamponi effettuati ad oggi in Sicilia sono 289.460 (3 mila quelli effettuati nelle ultime 24 ore). I nuovi casi sono individuati sia tra residenti che su migranti e vacanzieri (siciliani residenti all’estero).