Coronavirus in Sicilia: è record di positivi con 213 nuovi casi

Nuovo record di contagi per la Sicilia, nelle ultime 24 ore, i positivi al Covid19 sono 213. Si registrano anche 4 nuove vittime nelle città di Catania, Palermo e Mazara del Vallo. Come si apprende dal bollettino del Ministero della Salute.

Attualmente sull’Isola ci sono 3.549 positivi di cui 375 ricoverati in ospedale, 30 in terapia intensiva (+2) e 3.144 in isolamento. Dall’inizio della pandemia in Sicilia sono stati registrati 8.220 casi totali. I guariti toccano quota 4.345 (+108 nelle ultime 24 ore).