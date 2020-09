Coronavirus in Sicilia: 102 nuovi casi e un decesso a Siracusa

Sono 102 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. E una donna di 86 anni morta a Siracusa. Salgono così a 2.743 i contagiati, 294 i ricoverati in ospedale, 15 in terapia intensiva, 2.434 in isolamento domiciliare.

I tamponi eseguiti sono stati solo 2.414. I guariti di oggi sono 17. Sul fronte della distribuzione territoriale Palermo ha 62 nuovi positivi, Catania con 12 e da Caltanissetta con 11 così come Ragusa. Trapani 5 nuovi casi e Messina uno (ANSA).