Coronavirus, il punto in provincia di Enna: i contagi superano quelli della prima ondata

Questi numeri – in provincia di Enna – non si erano registrati neanche nella prima ondata, quando la pandemia faceva davvero paura. Oggi si è raggiunto quota 820.

L’Umberto I ha pianto il suo primo medico morto con il Covid. Non è l’unico in provincia.

I sindaci si apprestano a fare ordinanze restrittive con le quali si chiudono le scuole, si sanificano gli ambienti, si evitano gli assembramenti prevedibili, quali i mercati settimanali. Insomma si prova a difendere le comunità.

Il comune di Centuripe rimane “zona rossa” fino al 17 novembre, insieme a Vittoria. Il sindaco di Capizzi lamenta che l’Asp di Enna non comunica in tempo celere i contagi. Ma il personale è insufficiente per somministrare i tamponi, registrare gli esiti e comunicarli.

Nella giornata del 12 non si svolgerà ad Enna il consiglio comunale con all’ordine del giorno “l’Umberto I come Covid Hospital della provincia”, perché un consigliere sarebbe risultato positivo al Coronavirus. Nella stessa giornata sarà effettuato lo screening sui docenti della scuola Garibaldi dell’Istituto Comprensivo De Amicis. Una misura cautelare, utile per stabilirne la riapertura o meno.

La difficoltà nel ricostruire le catene di contagio per il Dipartimento di Prevenzione diventa sempre maggiore, sarebbe dunque necessario rimpinguare le fila degli ospedali Covid ma anche la medicina territoriale. Ora più che mai è necessario decongestionare l’afflusso in ospedale dei pazienti asintomatici o con sintomi respiratori lievi o sospetti Covid.

Gli ospedali vanno difesi così come la salute comune che non è fatta solo di COVID-19. La direzione strategica – che deve reperire e attivare 140 posti letto Covid tra Umberto I e ospedali della provincia – ribadisce che le altre attività non saranno sospese, com’era accaduto nella prima ondata. Ma la gente ha paura a recarsi in ospedale, gli stessi non vengono rimpinguati di personale medici, infermieri, Oss (difficili da reperire nell’entroterra), come sarà possibile dunque mantenere gli ambulatori e le altre prestazioni mediche a pieno ritmo? La risposta è la medicina sul territorio per chi è positivo ma non ha sintomi. Tanti. Da più parti si invoca l’apertura dell’ex Cis come centro Covid, una buona idea in termini di commistione ma ci sarà il tempo necessario per reperire strumentazioni e soprattutto personale? La Regione avrebbe potuto far qualcosa in estate ma è passata anche nell’ennese la scelta degli ospedali misti.

Tornando ai dati, la situazione attuale nei Comuni ennesi in tarda serata – come annunciano anche i sindaci – è la seguente: Agira 17, Aidone 28, Assoro 11, Barrafranca 63, Calascibetta 14, Catenanuova 41, Centuripe 121, Cerami 13, Enna 132, Gagliano 11, Leonforte 75, Nicosia 45, Nissoria 6, Piazza Armerina 114, Pietraperzia 5, Regalbuto 47, Troina 46, Valguarnera 25, Villarosa 11.

Angela Montalto