Il dato dei ricoveri oggi per Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un incremento complessivo di 46 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

In terapia intensiva sono in cura 186 persone (due in più rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 370 persone. 34 i decessi. I nuovi soggetti positivi rilevati sono 1391. I tamponi molecolari processati sono stati 7597. In provincia di Enna +48 contagi.