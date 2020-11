Coronavirus: i casi in Sicilia aggiornati al 22 novembre

L’incremento rispetto a ieri dei pazienti ricoverati in Sicilia per Coronavirus negli ospedali siciliani è di 28 unità. Così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute, il dato comprende i 1597 degenti nei reparti di malattie infettive (più 29 rispetto a ieri) e il decremento (-1) di un paziente nelle terapie intensive che complessivamente contano 241 ricoverati.

Il dato dei guariti è pari a 292 persone. 45 i decessi. I nuovi soggetti positivi rilevati sono 1258. I tamponi molecolari processati sono stati 6447.