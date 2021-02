Il COC del Comune di Enna, comunica la situazione relativa alla Città di Enna come di seguito specificato: soggetti positivi: 13, soggetti negativizzati in attesa di provvedimento: 0, contatti stretti e/o conviventi in quarantena: 24, soggetti COVID residenti nel Comune di Enna ricoverati attualmente presso l’Ospedale Umberto I: 3, di cui 1 in terapia intensiva e 1 in terapia semi intensiva