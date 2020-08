Coronavirus: Assoro, tamponi in corso lo annuncia il Sindaco

Anche ad Assoro torna lo spettro del Coronavirus e il sindaco Antonio Licciardo si affida al suo profilo Facebook per comunicare ai cittadini: “Si informa la cittadinanza che stiamo provvedendo a raccordarci con l’ASP poiché in questo momento si stanno eseguendo tamponi per diversi cittadini”. E continua: “Si raccomanda in particolare alla fascia più giovane di cittadini, di usare la massima cautela possibile, poiché da li stanno partendo i nuovi focolai e abbiamo evidenza che anche persone di Assoro sono fortemente a rischio”. E in conclusione: “Usate le mascherine e se avete sospetti non uscite da casa e chiamate l’ASP, vale sia per i ragazzi che per i loro genitori”.