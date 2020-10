Coronavirus: +796 positivi in Sicilia, +7 in provincia di Enna

Sono 29 i pazienti ricoverati oggi, giovedì 22 ottobre, in Sicilia per Coronavirus a fronte dei complessivi 796 soggetti positivi rilevati così come riportato dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

Il dato dei ricoveri (+29) comprende anche le terapie intensive che, nello specifico, vedono un incremento di 7 pazienti in più. Il dato dei guariti pari a 98 persone. Otto i decessi. I tamponi processati sono stati 7732, 8540 gli attuali positivi in Sicilia.

Questo il report dei contagi nelle province: 19 Agrigento, 28 Caltanissetta, 211 Catania, 7 Enna, 47 Messina, 351 Palermo , 49 Ragusa, 24 Siracusa, 60 Trapani.