Coronavirus: +574 positivi in Sicilia, +28 in provincia di Enna

Sono 26 i pazienti ricoverati oggi in Sicilia per Coronavirus a fronte dei complessivi 574 soggetti positivi rilevati così come riportato dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

Il dato dei ricoveri (+26) comprende anche le terapie intensive che, nello specifico, vedono un incremento di 5 pazienti in più. Il dato dei guariti è pari a 86 persone. Dieci i decessi. I tamponi processati sono stati 8131, 7497 gli attuali positivi nell’isola.

Questo il report dei contagi nelle province: 22 Agrigento, 16 Caltanissetta, 202 Catania, 28 Enna, 28 Messina, 137 Palermo, 44 Ragusa, 35 Siracusa, 62 Trapani.