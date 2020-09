Coronavirus: 49 nuovi casi in Sicilia, sale il numero dei positivi a Catenanuova

Secondo l’odierno aggiornamento del Dipartimento della Protezione Civile, i casi attualmente positivi di Coronavirus in Sicilia aggiornati ad oggi, lunedì 7 settembre, sono 1379 (+49 rispetto a ieri). 101 sono ricoverati con sintomi, 13 in terapia intensiva. La Regione Sicilia ha segnalato che dei 49 nuovi positivi di oggi, 15 sono ospiti dell’hotspot di Lampedusa.

In provincia di Enna nuovi contagi a Catenanuova. Così ha comunicato, infatti, il sindaco Carmelo Scravaglieri. “L’ASP ci ha comunicato i risultati dei tamponi effettuati ai famigliari del paziente risultato positivo al COVID-19. Purtroppo sono risultati POSITIVI. Tutti i soggetti sono in regime di isolamento, già da parecchi giorni, e asintomatici. Le loro condizioni di salute, al momento, non destano preoccupazione”.