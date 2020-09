Coronavirus: 37 nuovi casi in Sicilia, 4 positivi ad Aidone, 1 a Nissoria

Secondo l’odierno aggiornamento del Dipartimento della Protezione Civile, i casi attualmente positivi di Coronavirus in Sicilia aggiornati ad oggi, domenica 6 settembre, sono 1334 (+37 rispetto a ieri). 86 sono ricoverati con sintomi, 13 in terapia intensiva. La Regione Sicilia ha segnalato che dei nuovi 37 soggetti positivi al tampone, 8 sono immigrati ospiti nei centri di accoglienza.

In provincia di Enna un nuovo caso è stato registrato a Nissoria: si tratta, come ha comunicato il sindaco Armando Glorioso, di una donna non residente ospitata da parenti. Ad Aidone, invece, i positivi sono saliti a quattro, i cittadini in quarantena sono 32.