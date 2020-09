Tre casi di Covid-19 a Centuripe, lo ha comunicato il sindaco Elio Galvagno. “Si tratta di persone rientrate a Centuripe – ha comunicato il primo cittadino – e subito poste in isolamento fiduciario, quindi non entrate in contatto con nessuno”.

Ad Aidone sono sette, invece, i positivi, diciotto in quarantena. “La situazione è sotto controllo” ha rassicurato comunque il sindaco Nuccio Chiarenza in un videomessaggio rivolto ai cittadini aidonesi.