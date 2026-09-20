Coppa Italia Promozione, Sant’Anna Enna e Serradifalco pareggiano 1-1
Finisce 1-1 la sfida tra Sant’Anna Enna e Serradifalco, disputata ieri al Campo Comunale di Calascibetta, davanti a una bella cornice di pubblico, e valida per l’andata dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia di Promozione. Per la formazione ennese si trattava del primo appuntamento ufficiale in una stagione che la vedrà esordire per la prima volta nel campionato di Promozione.
La prima occasione importante arriva al 25’, ed è del Sant’Anna: Livio Palermo si presenta a tu per tu con il portiere del Serradifalco, che riesce però a respingere la conclusione.
Proprio allo scadere della prima frazione sono gli ospiti a passare in vantaggio. Al 45’ Vaccaro trova la rete che consente al Serradifalco di chiudere il primo tempo sullo 0-1.
Nella ripresa il Sant’Anna cerca il pareggio e lo trova al 75’ con Jatta, che finalizza un’azione corale della formazione ennese riportando il risultato in equilibrio.
Nel finale è il Serradifalco ad andare vicino alla rete del nuovo vantaggio, ma il punteggio non cambia. Al triplice fischio il risultato è quindi di 1-1.