Consulte studenti della Sicilia: Greco vice coordinatore

Si è svolta ieri a Palermo la prima riunione per il nuovo biennio del Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti della Sicilia (Co.R). Eletto come coordinatore regionale il nisseno Flavio Vicari del liceo ‘R.Settimo’ e come vice l’ennese Andrea Greco dell’IIS ‘Napoleone Colajanni’.

Il Co.R., massimo organo istituzionale di rappresentanza regionale delle studentesse e degli studenti, è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione ed è coordinato dall’Ufficio Scolastico Regionale. Indipendente da qualsiasi corrente politica, formula proposte collaborando con gli enti locali, assicura il più ampio confronto tra studentesse e studenti e promuove iniziative di partecipazione studentesca su tutti i livelli della rappresentanza.

Ringraziando per l’attestazione di fiducia, i neoeletti coordinatore e vice coordinatore dichiarano che lavoreranno al massimo delle loro capacità per assolvere al meglio a questi compiti. A supportare i lavori del Co.R il prof. Giovanni Caramazza dell’USR Sicilia.