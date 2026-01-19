Coordinamento civico per Enna: “Quale partecipazione per il futuro della nostra città?”

PUBBLICITÀ

Le imminenti elezioni amministrative a Enna non sono solo una scadenza elettorale, ma un bivio fondamentale. È quanto sottolinea il Coordinamento civico “Per Enna”, che osserva come, nello scenario politico attuale, “la sensazione è che molti stiano già correndo a occupare spazi, a stringere accordi di corridoio e a organizzarsi per gestire il potere, lasciando il bene comune in fondo alla lista delle priorità”.

Da qui la volontà dichiarata di “invertire questa rotta”: prima viene il progetto per Enna, poi chi insieme dovrà realizzarlo. Secondo il Coordinamento, troppo spesso la partecipazione dei cittadini è stata ridotta a una pura formalità. Nella percezione comune, “partecipare” significa prestare il proprio nome per completare una lista o raccogliere firme per un candidato. Viene chiesto sostegno per amicizia, parentela o conoscenza personale, ma raramente perché si è stati convinti da un’idea o da un programma concreto.

“Riprogettare per la nostra città richiede visione, trasparenza, serietà e coraggio”. Oggi, si legge nel documento, le sfide sono tante, ma le opportunità per la comunità sono ancora di più. Per trasformarle in realtà, però, “non serve chiudersi nelle segrete stanze dei partiti: bisogna saper ascoltare, vedere e confrontarsi con chi Enna la vive ogni giorno”.

Il Coordinamento civico “Per Enna” ritiene fondamentale coinvolgere attivamente e concretamente le attività produttive, le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni Sportive e tutto il mondo del Terzo Settore, tornando nei quartieri, ognuno con la sua storia e le sue radici, affinché gli ennesi possano finalmente riappropriarsi di un’identità comune su cui fondare una vera rinascita, al passo con lo sviluppo tecnologico e sociale di oggi.

L’obiettivo dichiarato è dare voce alla “Enna silenziosa”: a tutte quelle persone che portano con sé bisogni essenziali spesso ignorati – acqua, sanità, servizi sociali, mondo culturale – e che non trovano mai un’occasione reale per offrire la propria esperienza e le proprie competenze. In quest’ottica, il Coordinamento intende avviare “un confronto serrato”, incontrando le realtà produttive, i lavoratori e i gruppi di liberi cittadini proprio lì dove operano quotidianamente.

Tra i punti centrali vi è la volontà di costruire insieme una città accessibile a tutti, “dove i servizi siano a portata di mano, sia fisicamente che online, e dove gli spazi siano progettati per includere ogni persona, rispettandone le condizioni fisiche, sociali e culturali”. Il Coordinamento afferma di sognare luoghi liberi dove condividere tempo ed esperienze, combattendo quel senso di solitudine e impotenza che spesso schiaccia la comunità.

Partecipare a questo percorso, viene spiegato, “è semplice e non richiede favori”: è possibile contattare il Coordinamento sulla pagina Facebook Filippo Fiammetta per programmare un incontro o partecipare a quelli già in calendario. “Il nostro non è solo un invito alla proposta, ma un invito alla libertà: libertà di pensiero e di scelta”.

Il messaggio si chiude con un appello alla comunità ennese: “È il momento di ritrovare il senso di comunità nei luoghi in cui abitiamo e lavoriamo. Mettiamo le nostre conoscenze a disposizione della realtà, non per la gestione del potere, ma per il bene di Enna”. In sintesi, il Coordinamento chiede a tutti gli ennesi di lavorare insieme per costruire una città a misura d’uomo attraverso la stesura condivisa di un programma elettorale realizzabile, che rispecchi le concrete esigenze dei cittadini e delle realtà sociali, culturali ed economiche del territorio.