Coordinamento Civico per Enna presenta lista, assessori e programma per Fiammetta sindaco

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Il Coordinamento Civico per Enna presenta la lista dei candidati, gli assessori designati e il programma a sostegno della candidatura a sindaco di Filippo Fiammetta.

La squadra assessoriale indicata è composta da sette nomi. Per Lavori pubblici, Infrastrutture e Manutenzione del patrimonio è indicato l’ingegnere Paolo Menzo; per Urbanistica, Conservazione e valorizzazione dei Beni culturali e paesaggistici l’architetto Maurizio Campo; per Politiche sociali, Solidarietà, Famiglia, Politiche per l’infanzia e per gli anziani Gabriella Emma; per Attività produttive, Commercio, Agricoltura, Artigianato, Fiere e Mercati Paolo Vincenzo Nasonte; per Pubblica istruzione, Pari opportunità e Politiche giovanili Maria Carmela Pitta; per Eventi, Turismo, Spettacolo e Sport Patrizia Fundrisi; per Politiche ambientali, Igiene e Sanità, Verde pubblico Francesco Paolo Patrinicola.

Il programma, dal titolo “I prossimi 5 anni per la rinascita di Enna”, parte dalla premessa che “Enna non è solo il cuore geografico della Sicilia; è una comunità ricca di storia, energie e potenzialità che attendono solo di essere liberate”. Al centro del documento l’obiettivo di “voltare pagina”, “superare l’immobilismo” e “restituire alla nostra città la dignità e il ruolo che merita di Capoluogo”.

Tra i punti principali, il Coordinamento Civico propone un’amministrazione intesa come “casa di vetro”, in cui “ogni scelta, ogni investimento e ogni atto amministrativo deve essere comprensibile e consultabile”. Il programma punta inoltre sulla competenza “come motore del cambiamento”, sul coinvolgimento di “quartieri, associazioni e categorie produttive nei processi decisionali” e sull’obiettivo di restituire “la città ai cittadini”.

Nel documento viene evidenziato anche il rapporto con l’Università Kore, che “deve evolversi verso una sinergia totale”, trasformando la presenza degli studenti “in un’opportunità di crescita, servizi e integrazione per l’intera comunità”. Spazio anche ai temi dell’acqua, dell’ambiente e del patrimonio paesaggistico, considerati non come “emergenze” da gestire, ma come “cardini di un nuovo modello di sviluppo”.

Sul piano degli interventi, il programma prevede un “assetto amministrativo mirato alla vera e concreta partecipazione dei Cittadini al buon governo della Città”, con consulte di settore, comitati di quartiere, Consulta delle Attività Produttive e dell’Impresa, Consulta del Lavoro e dell’Occupazione. Previsti anche “laboratori di quartiere”, “Contratti di quartiere”, “Bilancio partecipativo” e “Patti di collaborazione per i beni Comuni”.

Per Enna alta, vengono indicati interventi sulla percorribilità urbana, sul sistema dei parcheggi, sulla riqualificazione urbana, sul completamento del restauro e della rifunzionalizzazione dei siti storici, sulla valorizzazione dei servizi culturali, del teatro e sulla “indifferibile riapertura del cinema”. Per Enna bassa, invece, si punta a consolidare la funzione di “centro direzionale di collegamento e di servizi comunali, provinciali e regionali”, con la realizzazione della tangenziale e del collegamento veloce tra Enna bassa ed Enna alta “con un treno cremagliera a raso di ultima generazione”.

Il programma dedica attenzione anche a Pergusa, definita area “vocata alla valorizzazione dell’ambiente naturale” e polo di servizi per università, sport e collegamenti con siti archeologici e ambientali. Tra gli interventi prioritari sono indicati anche l’efficientamento energetico attraverso le Comunità Energetiche Rinnovabili, la bonifica e messa in sicurezza della discarica di Cozzo Vuturo, il contrasto al randagismo e il recupero del patrimonio immobiliare e agronomico forestale del territorio comunale.

La lista dei candidati al Consiglio Comunale è composta da: Filippo Fiammetta, Maria Gabriella Emma, Maurizio Campo, Francesco Paolo Menzo, Maria Carmela Pitta, Livio Dottore, Patrizia Fundrisi, Gabriele Fiorello, Marilena Castellana, Maria Lucia Sanguedolce, Laura Faraci, Vincenzo Di Stefano, Francesco Arangio, Merigiusi Bambolo, Roberto Caruso, Liborio Navarra, Danilo Giuseppe Maria Orlando, Cristina Biban, Maria Teresa Gravina, Antonio Foti, Giovanni Gagliano e Sebastiano Milluzzo.