Coordinamento Civico per Enna presenta la lista con Filippo Fiammetta e Ismaele La Vardera

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Si terrà giovedì 7 maggio, alle ore 19.30, alla Galleria Civica di piazza Scelfo, a Enna, l’incontro pubblico di presentazione ufficiale della lista Coordinamento Civico per Enna, a sostegno della candidatura a sindaco di Filippo Fiammetta.

L’iniziativa, dal titolo “Costruiamo insieme la città dei cittadini”, sarà aperta alla cittadinanza e vedrà la partecipazione dell’onorevole Ismaele La Vardera, candidato alla presidenza della Regione Siciliana.

Nel corso dell’appuntamento sarà presentato il progetto civico della lista e saranno illustrati i temi al centro della proposta politica per la città di Enna.

Durante la serata è prevista anche l’inaugurazione del 124° “Faro” Controcorrente.