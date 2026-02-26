Coordinamento civico per Enna: “Partita a scacchi sulla pelle della città”

PUBBLICITÀ

Il Coordinamento civico per Enna interviene nel dibattito politico cittadino con un comunicato dal titolo “Enna: quando la politica è una partita a scacchi sulla pelle della città”, criticando le dinamiche che, a suo dire, stanno caratterizzando la fase attuale.

“Si sta consumando l’ennesimo atto di una ‘commedia dei veti’, mentre una domanda resta sospesa, ignorata, quasi fastidiosa: che ne sarà della città?”, si legge nella nota, nella quale si sostiene che “l’attenzione dei partiti, interamente ripiegata su dinamiche di autoconservazione, sembra aver smarrito la strada del merito per imboccare quella del ‘metodo’, ben più rassicurante per gli apparati”.

Nel comunicato, il Coordinamento paragona il confronto in corso a “una fredda partita a scacchi”, evidenziando che “le pedine hanno nomi e cognomi, ma le mosse non riguardano programmi o visioni amministrative”. E aggiunge: “Si discute di ‘candidati esterni’ come se si trattasse di esperimenti di laboratorio necessari a evitare una guerra fratricida, piuttosto che di figure scelte per competenza”.

Il Coordinamento richiama inoltre alcuni temi ritenuti prioritari: “In questo Risiko di poltrone, i temi urgenti — il futuro dell’università, la gestione dei rifiuti, l’isolamento viario e l’emorragia demografica — diventano mere note a piè di pagina”. Nel testo viene anche affermato che “in questo scenario, l’appello al ‘civismo’ e la ricerca di candidati esterni vengono usati come una comoda foglia di fico”, sostenendo che “non è una reale apertura alla società civile, ma un arroccamento su veti incrociati”.

Altro punto sottolineato è il ruolo dei livelli regionali: “A rendere il quadro ancora più desolante è la cronaca delle ultime ore, che sposta il baricentro decisionale al ‘tavolo regionale’ di Palermo”. Secondo la nota, “il destino di Enna non si decide tra i suoi vicoli o nelle sue piazze, ma nelle stanze palermitane”, dove la città sarebbe trattata come “una ‘provincia dell’impero’: una merce di scambio in un mercato elettorale più ampio”.

Nel comunicato viene citata anche “la posizione di alcune segreterie, pronte a correre in solitaria con una propria lista”, che “conferma il sospetto che l’unico obiettivo sia quello di ‘contarsi’”. E conclude: “Il risultato è un panorama politico disposto a sacrificare, ancora una volta, Enna sull’altare delle poltrone. Il costo di questa operazione rischia di essere carissimo e, purtroppo, irreversibile”.

In chiusura, l’appello ai cittadini e l’annuncio di un programma: “Invitiamo i cittadini a guardare oltre le consuete formule elettorali per concentrarsi sulla sostanza dei progetti. La nostra risposta alle dinamiche del passato è la concretezza: presenteremo a breve un programma nato dall’ascolto del territorio e dalle reali necessità della nostra città, con l’auspicio che possa essere arricchito dal contributo di ogni realtà cittadina”.