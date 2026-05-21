Coordinamento Civico per Enna: “La Kore non può apparire neutrale solo a parole”

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Il Coordinamento Civico per Enna, che sostiene Filippo Fiammetta sindaco, interviene dopo il documento diffuso dall’Università Kore sulle priorità per la città e sulla scelta del prossimo sindaco.

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Secondo il Coordinamento, “da un lato, l’Università Kore ha diffuso un documento formale in cui, con linguaggio che vorrebbe apparire asettico e neutrale, dichiara di non indicare preferenze per il nuovo sindaco di Enna; dall’altro, la realtà sembrerebbe consegnarci una cronaca ben diversa, fatta di palcoscenici condivisi, manifesti eloquenti e lettere d’appoggio”.

Il Coordinamento richiama quindi alcuni episodi: “Vedere il nome del presidente della Kore campeggiare sul manifesto alle spalle del candidato sindaco durante l’apertura della sua campagna elettorale, svoltasi proprio dentro le mura dell’Ateneo, è un fatto che si commenta da sé”.

Per il Coordinamento Civico per Enna, “in una qualsiasi democrazia, i luoghi della formazione e della cultura sono uno spazio sacro e super partes”. E aggiunge: “Di fronte a una mancata presa di distanza netta e pubblica, che non ci risulta esserci stata, lasciamo il giudizio agli elettori cittadini, nella considerazione che il silenzio non è, in questo caso, neutralità, ma potrebbe rappresentare legittimazione e indicazione”.

Il Coordinamento fa poi riferimento alla lettera degli studenti fuori sede della Kore: “Anche la legittima lettera degli studenti fuori sede della Kore, della quale i cittadini avrebbero preferito una pubblicazione integrale, con la quale gli stessi indicano un candidato sindaco da votare, sembrerebbe muoversi in millimetrica sincronia, apparendo assolutamente fuori dalle dinamiche universitarie”.

Nel comunicato viene ribadito il valore dell’Ateneo per la città: “Premettendo, come abbiamo fatto in diverse e ripetute circostanze, che l’università è una risorsa straordinaria per Enna, non possiamo esimerci dal dire che Enna non può e non deve essere ridotta a una città-servizio in funzione di una sola istituzione”.

Per il Coordinamento, “il CISS di Pergusa, la gestione dei trasporti, la pianificazione urbanistica ed edilizia sono beni comuni. La loro destinazione deve rispondere a una visione d’insieme equilibrata, non a un decalogo di un singolo soggetto, per quanto importante sia”.

Il Coordinamento richiama quindi il passaggio del documento della Kore in cui si invita “a scegliere un candidato che, ad avviso degli elettori, offra le necessarie garanzie di autorevolezza, di competenza e di determinazione per sbloccare il percorso verso il Policlinico; il candidato che possieda la migliore esperienza politica per ottenere che Enna sia avvicinata alla stazione ferroviaria e non isolata; il candidato che risulti avere la conoscenza e le convinzioni necessarie per rendere dignitosa l’area di Enna Bassa, e che abbia mostrato in questa campagna elettorale di avere le idee chiare”. Da qui la domanda posta dal Coordinamento: “L’Università Kore vuole forse dirci che sta cercando un ‘leader da laboratorio’, dimenticando che oggi chi si candida nei due schieramenti ha già amministrato restando in silenzio sia in maggioranza che all’opposizione mentre la città affondava? Dove erano e dov’era la competenza e il voler bene a questo territorio quando Enna aveva bisogno del loro peso politico? La verità è che il candidato perfetto non si costruisce sotto una lente d’ingrandimento accademico, ma si misura sulla coerenza e sui fatti che finora sono mancati. I cittadini di Enna non hanno bisogno di un commissario straordinario, ma di un sindaco”.

Il Coordinamento conclude sostenendo che “gli elettori ennesi hanno la dignità, l’intelligenza e l’autonomia per scegliere il proprio futuro fuori da ogni logica di promesse mancate”.

Infine, il Coordinamento Civico per Enna esprime amarezza per il mancato confronto pubblico tra i tre candidati sindaco. “Una grande amarezza coglie tutti i cittadini: il Coordinamento Civico per Enna ha voluto e difeso a ogni costo l’idea di un confronto pubblico tra i tre candidati sindaco, ma l’appuntamento è stato, più volte, disatteso. Una grande occasione di trasparenza sprecata, nonostante i nostri ripetuti sforzi per renderla possibile”.