Coordinamento Civico per Enna chiede un confronto pubblico tra i candidati sindaco

PUBBLICITÀ

Il Coordinamento Civico per Enna, lista a sostegno del candidato sindaco Filippo Fiammetta, lancia un appello per un confronto pubblico tra tutti i candidati alla carica di sindaco.

Secondo il Coordinamento, “i cittadini stanno assistendo, ancora una volta, ad un dibattito elettorale che si infiamma a colpi di comunicati stampa, accuse incrociate e rinfacci sulle passate appartenenze amministrative, uno spettacolo che appare sempre più distante dalle loro reali necessità”.

Il riferimento è al recente scambio di accuse tra gli schieramenti politici. Per il Coordinamento Civico per Enna, “il recente scambio di accuse tra gli schieramenti riguardante il posizionamento di ex assessori e la coerenza delle coalizioni è la conferma di una politica che sembra parlare più a se stessa che alla città”.

La lista afferma di osservare “con preoccupazione questo clima di reciproco riposizionamento” e sottolinea come “la formazione delle liste e degli schieramenti sia stata figlia di una stagione di ‘incastri’ e cambiamenti di casacca che poco hanno a che fare con i programmi”.

Secondo il Coordinamento, però, continuare a rincorrersi “sulla ‘credibilità’ o sulla ‘purezza’ delle liste serve a poco se l’unico risultato è il rumore di fondo che copre i problemi reali del territorio”.

“Ai cittadini interessa poco sapere chi sedeva in giunta fino a ieri o chi oggi cerca uno ‘strapuntino’ altrove; ciò che preoccupa gli ennesi è la sensazione che la classe dirigente sia diventata intercambiabile, mossa non dal bene della città, ma dalla ricerca di una posizione personale”, sostiene ancora la lista.

Da qui la richiesta di riportare il confronto elettorale sui temi. Il Coordinamento Civico per Enna chiede “un confronto pubblico immediato tra tutti i candidati a Sindaco per fare chiarezza sui programmi”.

“Basta parlare di nomi e passati incarichi. È tempo di spiegare come si intende risollevare il comparto delle attività produttive, come gestire i servizi essenziali e quale visione di futuro si ha per Enna”, si legge nella nota.

Il Coordinamento richiama anche una frase comparsa nelle polemiche di queste ore: “‘I cittadini meritano rispetto e verità’, si legge nelle note polemiche di queste ore. Siamo d’accordo. Ma il rispetto si dimostra smettendo di usare la campagna elettorale come un tribunale e iniziando a usarla come un laboratorio di idee”.

La nota si chiude con un invito diretto ai candidati: “Enna non può permettersi una versione ‘disordinata’ o ‘maldestra’ del passato, ma non può nemmeno permettersi una campagna elettorale basata solo sul risentimento. Chiediamo ai candidati di accettare la sfida di un dibattito aperto, all’aperto, davanti alla città. Solo lì si potrà capire chi ha davvero un progetto per Enna”.