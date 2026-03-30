Controlli nei cantieri dell’Ennese: violazioni sulla sicurezza e lavoro nero

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Nelle scorse settimane, il personale del Contingente INL Sicilia in servizio a Enna ha effettuato una mirata attività di vigilanza nel settore dell’edilizia, con l’obiettivo di verificare il rispetto della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrastare il lavoro irregolare.

Nel corso delle operazioni sono stati ispezionati 6 cantieri edili, sia nel capoluogo che in provincia, all’interno dei quali sono emerse diverse violazioni in materia di salute e sicurezza, in particolare relativamente all’inidoneità del sistema di accesso in quota, allo stato delle opere provvisionali, alla larghezza delle andatoie, alla stabilità del ponteggio.

Nell’ambito dei controlli è stata, inoltre, disposta la sospensione di un cantiere edile che impiegava in nero 2 operai su 3. Per riprendere l’attività, l’impresa dovrà regolarizzare i lavoratori e pagare la sanzione irrogata.