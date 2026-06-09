Controlli negli esercizi pubblici dell’Ennese, sanzioni per oltre 14 mila euro

11 ore ago
Polizia
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Nello scorso mese di maggio la Polizia di Stato, per mezzo di personale del settore di Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Enna e dei Commissariati di PS di Piazza Armerina, Leonforte e Nicosia, ha intensificato le attività di controllo negli esercizi pubblici del comprensorio provinciale, al fine di verificare il rispetto delle normative di settore, reprimere fenomeni di illegalità diffusa, e tutelare la salute pubblica e la sicurezza dei cittadini.

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Questo l’esito complessivo delle attività di polizia: 20 attività commerciali controllate, altresì irrogate sanzioni amministrative per un valore di oltre 14.000 euro.

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In particolar modo, le irregolarità accertate nel corso dell’attività hanno riguardato: un circolo privato trasformato di fatto in esercizio aperto al pubblico, in cui venivano somministrate bevande a persone estranee al circolo in quanto non socie; due locali adibiti a somministrazione di alimenti e bevande, nei quali i rispettivi titolari avevano organizzato intrattenimenti musicali senza le necessarie autorizzazioni previste per questo tipo di attività (articoli 68 e 80 T.U.L.P.S.). In diversi esercizi commerciali, è stata riscontrata la mancata esposizione del titolo autorizzatorio relativo alla somministrazione di alimenti e bevande (SCIA) e dell’apposito cartello riportante gli orari di apertura e chiusura dell’attività.

Le attività di controllo, promosse nell’ambito delle direttive date dal Questore di Enna, dott. Cono Incognito, proseguiranno con cadenza regolare e riguarderanno tutto il territorio provinciale.

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