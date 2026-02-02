Controlli antidroga dei Carabinieri nel territorio ennese: segnalati giovani per uso personale

PUBBLICITÀ

Continua incessante il controllo del territorio da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Enna in materia di sostanze stupefacenti, in particolare attraverso un’attività indirizzata nel prevenire e contrastare il consumo di droga per uso personale tra i giovani.

Diverse sono state le aree della provincia oggetto di scrupolosi controlli da parte dei militari delle Stazioni e dei Nuclei Operativi e Radiomobile delle Compagnie di Enna, Nicosia e Piazza Armerina. Sono stati conseguentemente ispezionati nelle ultime settimane i luoghi di aggregazione giovanile nonché le principali arterie stradali e, mediante i kit narcotest in dotazione agli equipaggi, sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale ben dodici giovani.

I centri in cui l’attività di controllo svolta dai militari dell’Arma dei Carabinieri ha avuto esito positivo spaziano in tutta la provincia ennese, nella parte settentrionale, centrale e meridionale; infatti riscontri si hanno avuti oltre che ad Enna, anche a Leonforte, Centuripe, Gagliano Castelferrato, Piazza Armerina, Pietraperzia e Valguarnera.

Va sottolineato che le persone segnalate ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90, cioè per uso personale di sostanze stupefacenti, a seguire vengono convocate presso la Prefettura per un colloquio con il supporto del servizio sociale durante il quale sono fornite informazioni sul procedimento in corso e sulle conseguenze anche legali ed amministrative a cui va incontro chi fa uso di droghe, il tutto al fine di un loro recupero. Le sanzioni amministrative che possono essere inflitte prevedono infatti, tra le altre, la sospensione della patente, del passaporto e dell’eventuale porto d’armi.

Il colloquio con l’assistente sociale è un momento cardine in quanto è volto sia ad accertare le ragioni della violazione, nonché individuare gli accorgimenti per prevenirne ulteriori, sia ad approfondire altre questioni legate all’uso di sostanze stupefacenti.