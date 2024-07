Controlli amministrativi della Polizia di Stato nei centri scommesse della provincia di Enna

PUBBLICITÀ

Giornate di controlli amministrativi, quelle intercorse dal 20 al 30 giugno scorso, per la Polizia di Stato di Enna. Oggetto di verifica, questa volta, sono stati i Centri Scommesse della Provincia al fine di verificare l’osservanza della normativa in materia.

Il personale intervenuto ha così controllato 20 centri scommesse, dislocati su tutto il territorio provinciale, effettuando verifiche su licenze, registri, documentazioni varie.

A seguito dei suddetti controlli sono state contestate 6 violazioni amministrative e, in conseguenza di ciò, sono stati deferiti all’A.G. competente 3 soggetti per i per i reati di cui agli artt. 4 comma 4-bis Legge 401/1989.

Seguiranno periodicamente ulteriori controlli, anche ad altre tipologie di attività, al fine di verificare la regolarità amministrativa degli esercizi pubblici oggetto di controllo.