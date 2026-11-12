Contratto edilizia a Enna, prosegue il confronto tra Ance e Fillea Cgil: il sindacato insiste sui 700 euro

PUBBLICITÀ PUBBLICITÀ

Prosegue il confronto tra Fillea Cgil Enna e Ance Enna sul rinnovo del contratto integrativo provinciale dell’edilizia. Il sindacato torna a contestare i calcoli relativi agli aumenti economici proposti e ribadisce la richiesta di un riconoscimento una tantum di 700 euro per i lavoratori.

PUBBLICITÀ

«I numeri confermano le nostre ragioni. Ance cerca lo scontro e minaccia accordi separati. Non accetteremo tentativi di isolamento né che si scelgano gli interlocutori sindacali più graditi», dichiara il segretario generale della Fillea Cgil Enna, Salvo Carnevale.

Il sindacato contesta in particolare il metodo utilizzato da Ance per quantificare gli incrementi economici. Secondo i calcoli illustrati da Carnevale, l’aumento relativo alla mensa ammonterebbe a 55 euro mensili, ipotizzando 22 giornate lavorative, mentre quello medio per il trasporto sarebbe di circa 29,66 euro. La Fillea evidenzia inoltre che la reperibilità riguarda soltanto una parte dei lavoratori e che, per un operaio di terzo livello, l’ulteriore incremento dell’EVR sarebbe di 10 euro mensili, subordinato alle condizioni previste.

Al centro della divergenza rimane anche la richiesta avanzata dalla Fillea di riconoscere 700 euro una tantum, in aggiunta agli incrementi oggetto della trattativa.

«Non abbiamo mai preteso di imporre formule giuridicamente impraticabili. Abbiamo chiesto, al contrario, di ricercare insieme una soluzione condivisa, individuando lo strumento contrattuale più appropriato per rispondere a un bisogno concreto», afferma Carnevale.

Il segretario torna inoltre sulla possibilità, prospettata da Ance, di concludere l’accordo con le altre organizzazioni sindacali, criticando un’eventualità che, a suo giudizio, comprometterebbe le relazioni sindacali unitarie.

«Il pluralismo sindacale non è un fastidio da aggirare. La Fillea rappresenta lavoratori, iscritti, bisogni e diritti che nessuna controparte può pretendere di cancellare dal tavolo», sostiene Carnevale.

Il sindacato ribadisce infine la volontà di proseguire il confronto, senza escludere ulteriori iniziative: «Valuteremo tutte le iniziative sindacali e le azioni consentite dall’ordinamento per tutelare i lavoratori edili, i nostri iscritti e le prerogative della Fillea Cgil Enna».