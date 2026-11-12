Contratto dell’edilizia a Enna, Feneal Uil e Filca Cisl propongono assemblee nei cantieri per valutare l’accordo

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Prosegue il confronto sul rinnovo del contratto integrativo provinciale dell’edilizia di Enna. A intervenire sono questa volta le segreterie territoriali di Feneal Uil e Filca Cisl, rappresentate dai segretari generali Francesco Mudaro e Luca Gintili, che ribadiscono la volontà di arrivare rapidamente alla sottoscrizione dell’intesa con Ance Enna.

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Le due organizzazioni sindacali ritengono che il testo finora condiviso contenga miglioramenti economici e normativi per i lavoratori del settore e propongono alla Fillea Cgil di sottoporlo al giudizio dei lavoratori attraverso assemblee unitarie nei cantieri e nei luoghi di lavoro.

Secondo Feneal Uil e Filca Cisl, la trattativa sarebbe stata avviata nel febbraio scorso, in linea con quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del 21 febbraio 2025, e non si sarebbe quindi protratta per 21 mesi.

Le due sigle evidenziano inoltre che i benefici dell’intesa riguarderebbero non soltanto i lavoratori impegnati nei grandi cantieri, ma anche quelli delle piccole e medie imprese e delle aziende subappaltatrici: «In un momento segnato dall’inflazione e dalla perdita del potere d’acquisto, ogni mese di ritardo nella sottoscrizione del contratto significa rinviare salari, diritti e benefici che i lavoratori attendono».

Le segreterie esprimono anche preoccupazione per il protrarsi del confronto e per la possibilità che questo possa essere condizionato da altre dinamiche sindacali: «Non vorremmo che il mancato rinnovo finisse per essere utilizzato per alimentare la mobilitazione nazionale proclamata dalla sola CGIL per il prossimo 20 novembre».

Pur ribadendo il rispetto per l’autonomia delle altre organizzazioni, Feneal Uil e Filca Cisl sostengono la necessità di riportare al centro della discussione i contenuti dell’accordo e il coinvolgimento diretto dei lavoratori: «Proprio per superare ogni contrapposizione, FENEALUIL e FILCA CISL hanno avanzato alla FILLEA CGIL una proposta che riteniamo equa, equilibrata, ragionevole e lungimirante: sottoscrivere l’intesa sui contenuti fin qui condivisi e portarla immediatamente nelle assemblee dei lavoratori, direttamente nei cantieri e nei luoghi di lavoro, per sottoporla al loro giudizio e alla loro validazione».

Le due organizzazioni dichiarano di non comprendere l’indisponibilità che, secondo quanto riferiscono, sarebbe stata manifestata dalla Fillea Cgil rispetto a questa proposta: «Non chiediamo alla FILLEA di condividere necessariamente le nostre valutazioni, ma semplicemente di riconoscere ai lavoratori il diritto di esprimere le proprie».

Nella dichiarazione viene richiamata anche l’ipotesi di accordo quadro nazionale sottoscritta il 12 novembre da Cgil, Cisl e Uil insieme alle associazioni datoriali, in materia di rappresentanza, contrattazione collettiva e salari.

Sul piano provinciale, Feneal Uil e Filca Cisl affermano di rappresentare insieme quasi l’80% del comparto edile ennese, sulla base dei dati di rappresentanza che dichiarano di avere a disposizione, aggiornati e certificati dalla Cassa Edile. Una percentuale che, secondo le due sigle e nel rispetto delle regole contrattuali applicabili, potrebbe consentire loro di sottoscrivere autonomamente l’accordo. Le organizzazioni precisano, tuttavia, di voler privilegiare una soluzione unitaria: «Ma non è questa la strada che intendiamo percorrere. Non perché ci manchi la forza della rappresentanza, ma perché crediamo profondamente nel valore dell’unità sindacale e nei principi che da sempre accomunano CGIL CISL E UIL».

Da qui la disponibilità a riprendere immediatamente il confronto con Ance e la proposta rivolta alla Fillea Cgil di organizzare entro il 20 novembre assemblee unitarie nei cantieri, per consentire ai lavoratori di conoscere, discutere e valutare i contenuti dell’intesa: «Non chiediamo un atto di fiducia verso FENEALUIL o FILCA CISL. Chiediamo un atto di fiducia verso i lavoratori».

Le segreterie territoriali concludono auspicando una ripresa del dialogo tra le organizzazioni sindacali e il raggiungimento di un accordo sul rinnovo del contratto provinciale.