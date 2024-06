Contrasto alla criminalità: controlli delle forze dell’ordine a Valguarnera, Aidone e Piazza Armerina

PUBBLICITÀ

La Polizia di Stato di Enna, negli ultimi giorni, nell’ambito dei servizi di controllo per la prevenzione e il contrasto della criminalità mafiosa, ha attuato, nei Comuni di Valguarnera Caropepe, Aidone e Piazza Armerina, interventi integrati multi livello di controllo del territorio mediante specifici moduli di coordinamento operativo tra le forze di polizia.

Gli equipaggi della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, impiegati nei suddetti servizi, hanno perseguito l’obiettivo di consolidare la presenza delle istituzioni nel territorio con l’intendimento di contribuire a restituire alla collettività un senso profuso di rispetto della legalità.

I controlli effettuati hanno permesso di conseguire i seguenti risultati: n. 119 veicoli e n. 182 persone controllate, elevate n. 22 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, 1 patente ritirata, 1 veicolo sottoposto a fermo amministrativo, n. 2 carte di circolazione sospese e rintracciato un cittadino straniero non in possesso dei requisiti necessari per il regolare soggiorno sul territorio nazionale.

Inoltre personale della Divisione P.A.S. della Questura ha effettuato un controllo a un bar del Comune di Valguarnera, identificandone il titolare e contestando n. 2 violazioni amministrative.