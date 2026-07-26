Continua il successo de Rita da Cascia il Musical: “Gli Eclettici” tornano sul palco a Mussomeli

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C’è un filo che lega ogni tappa di questo spettacolo, ed è lo stesso che lega la vita di chi lo ha pensato, costruito e promosso: la consapevolezza che nulla sia davvero impossibile, se ci si affida a qualcosa di più grande.

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“Rita da Cascia il Musical” arriva a Mussomeli, dove domenica 2 agosto, alle 21:30, il Parco Urbano Salvatore Gengo ospiterà l’ennesima replica di uno spettacolo che, appuntamento dopo appuntamento, ha registrato un autentico successo.

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A promuovere la serata sono il Comune di Mussomeli e la locale Pro Loco, che portano in scena la vita della Santa dei casi impossibili attraverso il linguaggio del teatro musicale.

Chi segue da tempo le vicende de “Gli Eclettici Associazione Spettacoli APS-ETS” conosce bene il percorso di questa produzione, e ogni volta la capacità di commuovere è la stessa, tuttavia si ha la sensazione di trovarsi davanti a un lavoro in continua evoluzione, che non si accontenta del risultato raggiunto ma continua a limarsi, ad arricchirsi, a migliorare replica dopo replica. È forse questo il segreto della compagnia diretta da Rosario Primavera: la capacità di non considerare mai uno spettacolo come definitivamente concluso, ma come un organismo vivo che cresce con chi lo mette in scena e con il pubblico che lo accoglie.

La regia di Primavera propone una lettura romanzata della vita di Rita, senza però tradire la fedeltà storica alla vicenda originale. Attraverso un sapiente gioco di luci, colori, coreografie e musiche e canzoni originali, lo spettacolo trasporta gli spettatori nel mondo della Santa, facendone rivivere le tappe fondamentali con immaginazione e sensibilità artistica.

Ne emerge il ritratto di una donna dal cuore dolce e dall’animo determinato, capace di incarnare i valori del perdono, dell’amore e della speranza — quel messaggio universale che Rita, la “Santa dei casi impossibili”, ha lasciato in eredità alle generazioni future.

A dare corpo a tutto questo è una macchina scenica imponente: quaranta artisti tra cantanti, attori e ballerini si alternano sul palcoscenico, sostenuti da un team di otto tecnici che lavorano dietro le quinte. Numeri che raccontano l’ambizione di una produzione che non teme le sfide e che ha portato questo spettacolo fino al sagrato della Basilica di Santa Rita a Cascia.

Ma la storia più bella, forse, è quella che si nasconde dietro le quinte. Lo spettacolo nasce infatti dal cuore di otto amici, uniti da un legame profondo, come segno di gratitudine per una grazia ricevuta.

Oggi le repliche sono ormai numerose, e il musical si prepara a tornare sui palcoscenici anche nel 2026, a testimonianza di una vitalità che non accenna a spegnersi.

“Rita da Cascia il Musical” è molto più di uno spettacolo: è l’anima stessa de Gli Eclettici, la prova che quando il talento incontra la fede e l’amicizia, il risultato coinvolge sempre le emozioni.

L’appuntamento di Mussomeli è l’occasione perfetta per lasciarsi conquistare.

Fabio Marino