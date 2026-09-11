Consolini Enna: doppio impegno tra DR2 e Under 19 Silver, ma tarda l’assegnazione dell’impianto

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È una Consolini Enna pronta a vivere una stagione intensa, ricca di appuntamenti e di grandi sfide quella che si delinea in questo avvio di anno sportivo.

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Archiviata l’iscrizione al campionato di Divisione Regionale 2 – che sta già generando un notevole entusiasmo nell’ambiente – è arrivata l’ufficialità di un altro tassello fondamentale: la società ennese disputerà anche il campionato Under 19 Silver. Una scelta strategica che permetterà a coach Beccaria di sfruttare al massimo una rosa giovane e talentuosa, accelerandone la crescita e offrendo a diversi ragazzi l’opportunità di fare il grande salto in orbita senior, mettendosi in mostra proprio nel campionato di DR2. Un percorso virtuoso che unisce prima squadra e giovanili, valorizzando quel vivaio che rappresenta il cuore pulsante del club.

Tuttavia, l’entusiasmo per i progetti futuri si scontra con una criticità logistica non più sostenibile. A denunciare la situazione è Francesco Milano, responsabile del settore: «Siamo orgogliosi per quello che stiamo facendo e per la continua crescita dei tanti giovani. Sono loro la nostra più grande motivazione perché sono anche loro stessi un vagone di traino per il settore Minibasket. Provo però un po’ di amarezza per la tardiva assegnazione dell’impianto per iniziare gli allenamenti in campo. A breve usciranno i gironi e non è possibile non aver ancora toccato un pallone. Tardare significa fare un danno ai nostri ragazzi, impegnati in una lunghissima stagione. Sono comunque fiducioso nell’amministrazione comunale, ma i tempi devono essere più celeri».

Nonostante le difficoltà legate all’assenza di una struttura in cui iniziare la preparazione, la macchina organizzativa non si ferma. Dalla società è trapelata l’indiscrezione di un’ulteriore imminente iscrizione a un altro campionato giovanile, mossa che farà da apripista, a cascata, anche all’avvio ufficiale di tutte le attività per il numeroso e vivace settore Minibasket.

Un movimento in forte fermento, fatto di oltre un centinaio di cestisti, che scalda i motori e non vede l’ora di scendere in campo per colorare la nuova stagione di neroarancio.